Quattro dj set per festeggiare i Rolli Days

Dall'8 al 10 ottobre sono programmati 4 dj set per avvicinare il pubblico dei giovani ai Rolli Days.

Dal giovedì 8 ottobre, il canale youtube Genova More Than This trasmetterà, per quattro sere consecutive, altrettanti dj set che si potranno seguire unicamente in streaming: un modo nuovo e originale per festeggiare i Rolli Days Live & Digital, che si terranno il 9, 10 e 11 ottobre.

Il programma

Giovedì 8 ottobre ore 18.30-20.00: DJ set con Joe T Vannelli in diretta streaming dal Giardino Superiore di Palazzo Bianco.

Venerdì 9 ottobre ore 21.30: dj set con Alessio Lerma (Rst Events) dal Giardino Inferiore di Palazzo Bianco.

Sabato 10 ottobre dalle ore 21.30 dj set con Adiel (Rst Events) dal Giardino Inferiore di Palazzo Bianco.

Domenica 11 ottobre ore 21.30: dj set con Healing Force Project (Electropark) dal Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi.