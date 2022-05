Dj set di Phonorem e Sockslove per "Fish&Djs" al mercato dei pescatori della Darsena

Ritmi downtempo e fritture di pesce, onde di synth e calici di vino ligure. Venerdì 27 maggio (ore 18) al Mercato dei pescatori della Darsena prosegue con i dj set di Phonorem e Sockslove “Fish&Djs”, serie di spettacoli targata Forevergreen di musica elettronica accompagnati dal pescato del giorno cucinato al momento. L’ingresso è libero.

I protagonisti del secondo appuntamento del 2022 di Fish&Djs sono Phonorem e Sockslove. «A esibirsi tra i sapori e i colori del mare al tramonto – racconta Alessandro Mazzone di Forevergreen, direttore di Electropark – un dj che già conosce la banchina del Mercato dei Pescatori della Darsena, Socsklove, e un altro che debutta a Genova: Phonorem. Il primo è un artista i cui set vibrano tra semplicità e idiosincrasia, alternando grezzi riverberi rock alle più tondeggianti atmosfere house. Phonorem è un dj e beat-maker che affonda le sue radici nell’età d’oro dell’Hip Hop che, nel 2020, ha pubblicato pubblicato “Cruise Control”, un album su cassetta in cui si fondono beat downtempo, synth e campioni manipolati». Dopo l’ottimo riscontro dell’anno scorso, tornano le degustazioni di vini del territorio: venerdì 27 maggio il focus è sui vini di La Pietra del Focolare, cantina incastonata tra i colli di Luni in provincia della Spezia. L’ingresso a Fish&Djs è libero. Per le degustazioni è invece necessaria la prenotazione al 351 5320035 (Barbara).

Fish & Djs

Un format consolidato, molto seguito e studiato con un obiettivo preciso: valorizzare con la musica elettronica il territorio attraverso le risorse di cui dispone, come il commercio ittico e i produttori locali. "Fish&Djs è uno dei nostri eventi più amati dai genovesi – spiega Alessandro Mazzone di Forevergreen, direttore di Electropark – e, proprio per il gran riscontro ottenuto negli ultimi cinque anni, abbiamo deciso di proporre un calendario più esteso composto da quindici eventi tra maggio e settembre». Fish & Djs è in calendario tutti i venerdì da maggio a fine settembre al Mercato dei Pescatori della Darsena. «In questi ultimi cinque anni – prosegue Mazzone – abbiamo investito sull’area della Darsena in ottica di rigenerazione urbana attraverso la cultura, coinvolgendo diverse filiere produttive della città per creare uno scenario sempre più nord-europeo attraverso la valorizzazione dello spazio pubblico dal vivo: una soluzione ideale per divertirsi il venerdì sera in tranquillità, assaggiando il pescato del giorno, ascoltando musica elettronica e degustando delizie di produttori locali, promuovendo buone pratiche di sostenibilità ambientale per i giovani e la collettività".

Fish&Djs è un progetto di Forevergreen, impresa culturale creativa attiva nel settore dello spettacolo dal vivo e dell’innovazione culturale, in collaborazione con Coldiretti Pesca Liguria, Associazione Pescatori Liguri Calata Darsena, Galata Museo del Mare, Worldrise e Comune di Genova.