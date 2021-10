Dj-set di Francesco Bacci nella serata Tutti Frutti del Casa Mia di Genova

Secondo venerdì sera per il Tutti Frutti, al -2 del Casa Mia di via XII Ottobre a Genova.

Musica alternativa, Elettronica, Indie, IDM, Sixties, Wave, Breaks, Acustica e tanto altro ancora e ottimi cocktail rendono questo format unico nel suo genere.

Venerdì 22 ottobre alle 22 va in scena Francesco Bacci, musicista e chitarrista degli Ex-Otago qui in veste di performer/dj solista. Bacci, genovese classe 1989, artista che si può definire davvero eclettico.

È il chitarrista della band Ex-Otago e da tempo pubblica musica elettronica strumentale con il nome di Lowtopic; suoi gli EP di debutto "Maria" e il successivo l'album "Maddalena" per l'etichetta tedesca Lukins. Ma non solo: laureato in architettura nel 2015 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca nel 2019. Ha pubblicato diversi articoli per riviste nazionali e internazionali sul tema della teoria dell'architettura e nel 2021 ha pubblicato per Edizioni Pendragon "Mito e Architettura", un saggio sul tema della narrazione mitologica - antica e moderna - delle forme dell'architettura.

Venerdì Bacci farà un viaggio all'insegna della musica elettronica strumentale.

E la serata si completa con Useless Idea e Franco (Code War), due Dj Set nei quali immergersi, per un mix di sonorità, generi e stili unici.

Francesco Bacci

Francesco Bacci (Genova, 1989) è musicista e dottore di ricerca in architettura. Dal 2010 è membro della band Ex-Otago, con cui ha pubblicato gli album "In capo al Mondo", "Marassi" e "Corochinato", percorrendo l'Italia in tour, dai club, ai festival, al concerto del Primo Maggio di Roma, fino al palco del Festival di Sanremo nel 2019. Dal 2020 pubblica musica elettronica strumentale con il nome di Lowtopic; all'EP di debutto "Maria" seguirà l'album "Maddalena" per l'etichetta tedesca Lukins. Dal 2009 al 2015 è stato membro della band hardcore 1000 Degrees con cui ha pubblicato due album e suonato in tutta Europa e Russia.

Useless Idea

Useless Idea è il nome d'arte dell'artista audiovisivo Cesare Bignotti, attivo in diversi campi multidisciplinari divisi tra musica, comunicazione e arte contemporanea, dalla musica elettronica, alla video art, fino al post-grafitismo, il suo immaginario, riconosciuto dalla critica internazionale, trae ispirazione dall’underground, grazie uno stile caratterizzato da un'estetica accattivante e impattante, notevolmente influenzata da artisti come: Aphex Twin, Chris Cunningham, David Lynch tra i principali.

La sua musica unisce generi molteplici, spesso distanti tra loro, quali: Intelligent Dance Music, Techno, Jungle, Acid, spaziando nella musica Classica, nell’Ambient e nella musica concreta o Noise music, non a caso la sua è pubblicata per etichette specializzate, come: la Belga WeMe Records e la Canadese Suction Records, negli anni ha collaborando con alcuni tra i più rappresentativi artisti della attuale scena IDM internazionale, quali: Pearl River Sound, Xoop, Rolando Simmons, è fondatore dell’etichetta EVES Music, specializzata in nuovi suoni dal 2008.

Franco (Code War)

Franco è un operatore culturale e dj con base a Genova. Radicato con orgoglio nella sua città natale, mixa un ampio spettro di generi e stili, che esplora a suo piacimento. È project manager e direttore artistico di CODE WAR, progetto multidisciplinare che trova la sua sede presso l’Ex Ospedale Psichiatrico di Quarto. Ognuna delle sue selezioni mira unicamente a migliorare la tua personale esperienza sul pianeta terra.

Prossime serate Tutti Frutti:

Venerdì 29 ottobre tocca a Alexander Robotnick, pseudonimo di Maurizio Dami, produttore discografico fiorentino, disc jockey e compositore italiano considerato una figura di culto nel panorama new wave e Italo disco.

Info e prenotazioni 345 415 5727

Si ricorda che per accedere al locale sarà necessario prenotare ed esibire regolare Green Pass.

Per informazioni sul Casa Mia: Max Giannini 334 195 1996 - info@casamiaclub.it

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...