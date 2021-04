Divulgarti organizza la mostra "Viaggiare con la mente"

Si inaugura a Genova, venerdì 23 aprile 2021, presso Divulgarti Eventi Ducale, Palazzo Ducale, Cortile Maggiore, piazza Matteotti 9, la mostra d'arte “Viaggiare con la mente”. La mostra, curata da Loredana Trestin con la collaborazione di Maria Cristina Bianchi, l'ideazione dell'Associazione ARconTE e l'organizzazione di Divulgarti, si tiene dal 23 aprile al 7 maggio 2021, con opere di artisti provenienti da diverse parti del mondo.

“I viaggi sono legati al superamento delle frontiere, ma per frontiere si devono intendere anche quelle della mente”. Questo pensiero di Salman Rushdie ci invita a viaggiare con la mente per poter esplorare sogni, ricordi, ambizioni e desideri. Esperienze che abbiamo vissuto, che sono ancora da vivere o, forse, che non vivremo mai e che custodiamo come un sogno segreto. Ogni artista in questa mostra d’arte contemporanea rappresenta il proprio viaggio creativo, elabora forme e colori che liberano la mente, il proprio sogno o i desideri più profondi.

Il vernissage della mostra “Viaggiare con la mente” è alle ore 18 di venerdì 23 aprile 2021 e l'esposizione resta aperta sino al 7 maggio 2021, con orario 14 – 18 dal martedì al venerdì, sabato su appuntamento.

Gli artisti selezionati e in esposizione sono:

Art by Vinc by Katrine Winder Vincentsen, Renzo Biolchi, Catalina Canessa, Carraux, Kristin Damaschke, Dilber and the Simurgh, Magnea Fisher, J Magical Art - Julita Dirsaite, Zahra Kassam, Jesús Nunez Rama

Marwan, Sharna-Lee Paulger, Francesca Timo, Chiara Vanni, Sonja Wagner.