Torna a Genova la Distinguished Gentleman's Ride: sfilata di moto per beneficenza

Torna un appuntamento molto amato dai motociclisti di tutto il mondo, la Distinguished Gentleman's Ride, e anche Genova sarà una delle cornici dell'evento: domenica 23 maggio 2021 in molte città del mondo è organizzata la sfilata di moto classiche e vintage per supportare la ricerca.

Dal 2012 sono stati raccolti 28 milioni di dollari, e quest'anno sono già più di 32mila i motociclisti iscritti al sito per l'edizione 2021. Il ricavato verrà usato per la lotta al cancro alla proststa.

A Genova la manifestazione è curata dal club Café Racer di Genova. Le iscrizioni vengono comunque raccolte sul sito internazionale: nel capoluogo ligure per adesso ci sono 37 generosi motociclisti registrati, per un totale di 364 euro finora raccolti. La modalità scelta per la sfilata, nella Superba, è "Ride Solo": i motociclisti - vestiti in maniera elegante come veri gentiluomini - percorreranno in moto la città senza fermarsi e senza assembramenti, a causa delle restrizioni covid.