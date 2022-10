Inaugura a Camogli la mostra di fumetti “Il disneyano e la bonelliana”

Prosegue a Camogli “Il Porto delle Storie”, la rassegna dedicata al mondo del fumetto. Venerdì 21 alle 17:30 inaugurerà infatti a Castel Dragone la doppia mostra “Il disneyano e la bonelliana”, che esporrà disegni originali di Andrea Freccero, punta di diamante della produzione Disney italiana e internazionale, e Anna Lazzarini. apprezzatissima matita femminile nella agguerrita squadra di disegnatori che lavorano per Sergio Bonelli Editore.

Sabato 23 alle 11 i due artisti racconteranno la loro attività di successo in un incontro pubblico che si terrà nella Sala Consiliare del Comune di Camogli. Nella stessa sede alle 17 sarà la volta di Lorenzo Palloni che presenterà, sotto il tema Raccontare la realtà, l'innovativa rivista-libro “La Revue Dessinée Italia” consacrata al giornalismo grafico. Tutte occasioni ghiotte per comprendere le caratteristiche e i meccanismi ideativi ed esecutivi della narrativa grafica, un consumo culturale che in questo momento appare più in auge che mai.

Gli incontri e la mostra (aperta fino al 6 novembre, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17) sono a ingresso gratuito.

La manifestazione Il Porto delle Storie, quest'anno alla terza edizione, è promossa dal Comune di Camogli e diretta dallo storico dell'immagine Ferruccio Giromini.