Discosunset sul lungomare di Cogoleto tra musica in vinile, arte e gastronomia

A Cogoleto arriva il primo Discosunset di questa frizzante stagione estiva. Appuntamento giovedì 13 giugno al Chiosco Hola Ola sul lungomare di Cogoleto (via Aurelia di Ponente) proprio di fronte al parco di Villa Nasturzio. L’iniziativa, promossa da Sinestesie, associazione attiva sul territorio nella promozione di format artistici e culturali, fa parte del ciclo di appuntamenti Dischibollenti che prevede musica in vinile e attività artistiche.

Dalle 18 infatti verrà presentata una selezione musicale rigorosamente in vinile che spazierà attraverso vari generi. Dietro i giradischi djcutsweet con i suoi virtuosismi hip hop, funky disco e direttamente dalla summer vibe lo spumeggiante Dj M che ci accompagnerà con escursioni house anni 90.

In esposizione per arricchire la console i quadri di Marcella Novotny e ILDAGOART entrambi artisti della galleria Art Room di Genova.

“L’evento, che si inserisce in un progetto di promozione territoriale che vuole mettere in comunicazione la Città di Genova e la Riviera, vuole essere il primo appuntamento di una serie di iniziative per portare arte, musica e intrattenimento culturale sul Ponente”, ci dice Sinue Valle di Sinestesie.

“Questa idea ci è sembrata subito interessante – aggiunge Silvio Lavagetto del Chiosco Hola Ola –, in linea con il nostro obiettivo di creare spazi di diversione che sappiano valorizzare l’area attraverso contenuti di qualità”. Silvio, che è proprietario del Chiosco Hola Ola, inaugura così la sua prima stagione che prevederà iniziative artistiche e proposte gastronomiche che sappiano celebrare il buon vivere e il mare.

Durante la serata infatti verranno serviti cocktail, birre e qualche stuzzichino per godersi il tramonto sulla spiaggia e accompagnati da ottima musica.