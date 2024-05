“Discomerendino” al Rifugio Pratorotondo con musica in vinile e cibo all'aria aperta

Sabato 25 maggio, dalle ore 16 fino alle 22, a Rifugio Pratorotondo arriva “Discomerendino”, uno spin-off di Discobrunch, format promosso dall’organizzazione Sinestesie che si inserisce in un progetto di valorizzazione della verticalità del territorio ligure e della cultura contemporanea che propone musica in vinile, arte e gastronomia di qualità come elementi caratterizzanti.

Il Rifugio Pratorotondo si trova sull’Alta Via dei Monti Liguri a 1098 mt di altezza, in una posizione panoramica dalla quale si può godere una vista mozzafiato sul mare. Dal rifugio si può comodamente fare la camminata che porta al Monte Rama e apprezzare l’aria sana, il sole e dominare il Golfo di Genova. Per ristorarsi viene servito cibo genuino preparato con prodotti locali e sono attrezzate camere con letti per dormire la notte. Insomma un posto magico gestito da giovani ragazzi che fanno dell'ospitalità il loro motto.

“Sinestesie ha come obiettivo di promuovere iniziative artistiche, musicali e culturali che valorizzino il territorio e le realtà locali che lavorano con passione. Nello specifico eventi come Discomerendino vogliono dare la possibilità a tutti, senza limiti di età, di godersi location suggestive tra musica in vinile, arte e cibo genuino. La sfida di realizzare attività nell’entroterra, spesso lasciato indietro, è stato fin da subito in linea con la nostra filosofia” - commenta Sinue Valle dell’organizzazione.

La colonna sonora sarà composta da un vinile dietro l’altro. Dietro i giradischi dj Cutsweet della scuderia Dischibollenti con la sua virtuosa selezione eclettica di funky, hip-hop, disco e vere perle musicali che traghetteranno i partecipanti attraverso un dj set cinematografico. A fargli da spalla Dj M che delizierà con il suo ritmo spumeggiante.

Al momento vengono tenuti nascosti alcuni dettagli artistici che, come di consuetudine, completeranno la giornata.

L’organizzazione ci tiene a ricordare che Record Runners, negozio di vinili in via Fiasella a Genova, metterà a disposizione una piccola parte della propria collezione di dischi in 33 e 45 giri. Tempo permettendo e in accordo con i djs ci sarà una parentesi Live Juke Boxe durante la quale si potranno scegliere le proprie tracce di brani selezionati e chiedere ai djs di metterle sul giradischi.

Per chi vuole salire prima delle 16 c’è possibilità di pranzare al tavolo. Il merendino, invece, verrà servito con “cestini” per i pic-nic fino a orario aperitivo. Poi si parte con gli spritz e la cena ad alta quota per la quale si suggerisce di prenotare.

Consigliato, per chi vuole il posto a sedere, di riservare con anticipo, tuttavia, l’ingresso, sia al chiuso che all'aperto, è comunque libero a tutti. Anche per il pernottamento è altamente consigliata la prenotazione e si prega di contattare il rifugio per le varie opzioni. Si invitano tutti a godersi un’ottima giornata ma di essere rispettosi della montagna e della natura che ci permettono di godere di tali bellezze.

Informazioni

Per aggiornamenti e informazioni si consiglia di seguire la pagina Instagram @sinestesie00.

Per pernottare e prenotare il proprio tavolo scrivere al numero whatsapp +39 348 9904763 (Rifugio Pratorotondo).