Discobrunch approda al Fish Lab con un primo appuntamento outdoor tutto a base di pesce

Ritorna “Discobrunch”, domenica 19 maggio dalle ore 11 fino alle 16 presso Fish Lab in via Belvedere Vittorio Petrusio, 6 A. Per chi ancora non conoscesse il locale si tratta del laboratorio gastronomico dei pescatori della Darsena dove vengono serviti bevande e cibi di pesce appena pescato. Il chiosco affacciato sulla banchina a pochi passi dalle barche dei pescatori è un luogo suggestivo che è espressione dell'anima della città. Il format promosso da Sinestesie si inserisce, infatti, nell'ambito delle iniziative per la rigenerazione della Darsena coordinate da Forevergreen.

“Sinestesie nasce con l’intento di dare vita ad iniziative artistiche, musicali e culturali di promozione del territorio che valorizzino le realtà locali che lavorano sulla qualità. Nello specifico Discobrunch vuole essere l’occasione per le persone di tutte le età di godersi la domenica tra musica in vinile, arte e cibo genuino” - ci ricorda Sinue Valle di Sinestesie.

Per la parte visiva, come nelle precedenti edizioni, è stata selezionata una realtà locale che collabora agli allestimenti: Artroom, la galleria che si trova in piazza Ferretto, nel cuore del centro storico, che è uno spazio espositivo e artistico nel quale si propongono eventi, mostre e collezioni di artisti emergenti e del territorio, presenterà alcune opere a tema marino degli artisti Marcella Novotny e Il Dago Art.

Dalle ore 11 fino alle 16 in console Cutsweet, dj della scuderia Dischibollenti che esplora con virtuosismo funky, disco, hip hop e molto altro.

Il brunch del pescatore, organizzato da Fish Lab, sarà servito dalle 11 alle 16 e permetterà di gustare portate di pesce appena pescato. Per il brunch è altamente consigliata la prenotazione del tavolo tuttavia lo spazio, affacciato sulla banchina, è all'aperto e libero a tutti; il posto ideale per un aperitivo e dell’ottimo street food a base di pesce.

L’organizzazione ci tiene a ricordare la collaborazione con Record Runners, locale e negozio di vinili che ospita le edizioni invernali, il quale metterà a disposizione una piccola parte della propria collezione di dischi in 33 e 45 giri che si potrà consultare e ascoltare all’evento.

Ecco gli orari:

11-13:30 il brunch per i mattinieri

13:30-16 il brunch per chi vuole svegliarsi tardi

Informazioni utili

Per prenotare il proprio tavolo scrivete alla pagina Instagram @sinestesie00 o scrivete al numero whatsapp 335 5290781.

Per aggiornamenti e informazioni si consiglia di seguire la pagina Instagram @sinestesie00.