Discobrunch torna al Fish Lab con musica in vinile e pescato del giorno

“Discobrunch - Tuttopesce” torna domenica 9 giugno dalle ore 11 fino alle 16 presso Fish Lab, il laboratorio gastronomico dei pescatori della Darsena che propone piatti di pesce appena pescato; ci saranno anche birra artigianale, vino e cocktail di qualità. Il chiosco, affacciato sulla banchina rimane a pochi passi dalle barche dei pescatori ed è uno dei luoghi caratteristici della città.

L’evento è promosso da Sinestesie in collaborazione a Forevergreen, quest'ultima coordina un palinsesto di iniziative che puntano a rigenerare l’area. “Siamo contenti di entrare in questo progetto di riqualificazione che vede diversi attori partecipanti. Ovviamente l’idea di collaborare con i pescatori di Genova e ravvivare una zona come la Darsena è stato fin da subito in linea con i nostri ideali. Discobrunch infatti vuole essere l’occasione per giovani e famiglie di godersi la domenica tra musica in vinile, arte e cibo genuino. ” - ci racconta Sinue Valle di Sinestesie. Per la parte visiva, come nella precedente edizione, saranno presenti alcuni quadri a tema marino degli artisti Marcella Novotny e Il Dago Art di Artroom. La galleria, che si trova in piazza Ferretto, nel cuore del centro storico, è uno spazio espositivo e artistico nel quale si propongono eventi, mostre e collezioni di artisti emergenti e del territorio, la quale fa anch’essa parte di un progetto rigenerazione del centro storico.

Dalle ore 11 fino alle 16, dietro i giradischi, lo spumeggiante Dj M della scuderia DISCHIBOLLENTI che accompagnerà il brunch con sonorità funky, disco, hip hop e tropical house. Il brunch del pescatore, preparato da Fish Lab, sarà servito dalle 11 alle 16 e permetterà di gustare portate di pesce appena pescato, dal mare alla tavola nel vero senso della parola. Per il brunch è altamente consigliata la prenotazione del tavolo tuttavia lo spazio, affacciato sulla banchina, è all'aperto e libero a tutti; il posto, infatti, è il luogo ideale per un aperitivo e dell’ottimo street food a base di pesce e per godersi la vista del porto con la musica di sottofondo. L’organizzazione ringrazia Record Runners, il negozio di vinili che ospita le edizioni invernali e che mette a disposizione dei djs una parte della propria collezione di dischi in 33 e 45 giri.

Ecco gli orari:

11-13:30 il brunch per i mattinieri

13:30-16 il brunch per chi vuole svegliarsi tardi.

*il locale è anche disponibile per l'aperitivo, street food e menù alla carta.

Informazioni utili

- Per prenotare il proprio tavolo scrivete scrivete al numero whatsapp 3406562267 alla pagina Instagram @sinestesie00.

- Per aggiornamenti e informazioni si consiglia di seguire la pagina Instagram @sinestesie00.