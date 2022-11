Conferenza a tema rock su Disciplinatha, Battiato e U2

Venerdì 25 novembre 2022 si terrà dalle ore 17 presso la Sala Consiglio del Municipio VIII Genova Medio Levante (via Mascherpa 34R) la conferenza “Disciplinatha, Battiato, U2": percorsi di rock non conforme” a cura del caporedattore Cultura dell’edizione nazionale de “Il Giornale” e saggista Alessandro Gnocchi, che dialogherà con la presidente dell’associazione Voltar Pagina e scrittrice Miriam Pastorino, l’editore e saggista Andrea Lombardi e l’artista e scrittore Dionisio di Francescantonio, introdotti dal saluto del presidente della municipio Anna Palmieri.

Spiega Alessandro Gnocchi: “Il mondo del rock si presenta immancabilmente come trasgressivo e provocatorio. In realtà è un concentrato di conformismo dominato da ribelli per finta, allineati all’ideologia dominante di questi anni: il politicamente corretto. Il perfetto rocker poi deve essere nichilista, bohémien e sessualmente desiderabile nella sua ambiguità. Ecco perché abbiamo deciso di parlare di tre approcci completamente diversi nella forma ma simili nei risultati, lontanissimi dai cliché: i Disciplinatha, Franco Battiato e gli U2”.