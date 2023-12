“Dischibollenti”: viaggio musicale alla scoperta di dischi unici e ricercati

Sabato 23 dicembre 2023 tenetevi pronti per un viaggio musicale alla scoperta di dischi unici e ricercati. Dalle ore 22 presso il Lucrezia Social Bar, Sinestesie presenta “Dischibollenti”, il suo ciclo di vinyl set con musica rigorosamente mixata e selezionata con vinili 12” e 7”. Una serie di appuntamenti alla scoperta di dischi unici e ricercati che trasmettono pura energia e conducono il pubblico verso una fruizione musicale autentica.

Gli eventi spaziano attraverso vari stili e culture musicali: dai grandi classici del jazz all’elettronica, dal funky fino alla prima house 80’ e 90’ e oltre con sonorità provenienti da ogni angolo della terra. Spettacoli che lasciano spazio anche alla sperimentazione e alla contaminazione artistica, nei quali si confrontano sempre nuovi ospiti che arricchiscono la proposta con le proprie performance.

“Gli eventi DISCHIBOLLENTI vogliono essere un luogo di aggregazione e d’arte, un’esperienza artistica e musicale dove godersi vinyl set dal sapore autentico nei quali i djs metteranno in campo tutta le loro capacità per far girare i dischi come si deve e portarvi a ballare senza sosta." - ci spiega Sinue Valle dell’organizzazione.

La data del 23 dicembre, che apre le festività, vedrà dietro i giradischi i djs: Tenky, che mixerà una variegata selezione di vinili electro house; Dj Stivo, aka Carlo old Inside tatuatore e artista della scena genovese che proporrà dischi eclettici dalle sonorità funky e hip hop, selezionando grandi classici e perle rare. Insomma una serata artistica all'insegna del ballo e della musica di qualità per cominciare bene il Natale.

Per informazioni seguite la pagina Instagram Sinestesie00 e Lucrezia_socialbar.