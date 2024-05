"Disability Pride" a Genova, giornata di sensibilizzazione per i diritti delle persone con disabilità

Sabato 18 maggio Genova si prepara a celebrare il Disability Pride, una giornata dedicata alla promozione dei diritti e della piena inclusione delle persone con disabilità. L'evento, organizzato dalla community Genova Solving for All in collaborazione con il Disability Pride Italia, si terrà al Porto Antico dove partirà un corteo che arriverà in piazza De Ferrari e vedrà la partecipazione di un ampio spettro di realtà associative, istituzionali e culturali.

Il Disability Pride Genova vuole essere un'occasione per celebrare la diversità e la ricchezza che le persone con disabilità apportano alla nostra società. Allo stesso tempo, l'evento vuole essere un momento di sensibilizzazione e riflessione sulle barriere che ancora oggi limitano la piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita sociale, economica e culturale.

Sotto il claim "Esisto perché esisto, come tutti gli altri", il Disability Pride Genova vuole ribadire il diritto fondamentale di ogni persona ad esistere e a vivere una vita piena e dignitosa, indipendentemente dalla propria condizione fisica, psichica o sensoriale.

Il programma della giornata prevede dalle ore 14 una serie di eventi, tra cui:

- Attività sportiva Pump Track dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Free Sport;

- Attività sportiva Torball del Panathlon Genova Levante;

- Stand informativi delle associazioni che operano nel campo della disabilità, il trucca bimbi, le mascotte, la possibilità di fare provare la carrozzina manuale e/o il bastone per le persone con disabilità visiva;

- Un corteo che attraverserà le vie del centro cittadino, appuntamento alle ore 15:30 al Porto Antico e partenza alle ore 16;

- Un palco dove si alterneranno interventi di esponenti del mondo della disabilità, della politica e della cultura insieme ad un spettacolo inclusivo.

"Il Disability Pride Genova vuole essere un momento di festa e di riflessione", dichiara il fondatore Lorenzo Pagnoni di Genova Solving for All e presidente dell’Associazione DISA APS, portavoce del collettivo organizzatore. "Vogliamo celebrare la diversità e la ricchezza che le persone con disabilità apportano alla nostra società, ma anche richiamare l'attenzione sulle barriere che ancora oggi limitano la loro piena partecipazione alla vita sociale, economica e culturale. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare a questa giornata per conoscere meglio la realtà della disabilità e per contribuire a costruire una società più inclusiva e rispettosa di tutti".

Per informazioni scrivere a lorenzo@genovasolvingforall.it