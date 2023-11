Diritti dell’infanzia: i bambini del progetto Ip Ip Urrà leggono “Uno e sette” di Gianni Rodari

“Ho conosciuto un bambino che era sette bambini. Abitava a Roma, si chiamava Paolo e suo padre era un tranviere. Però abitava anche a Parigi, si chiamava Jean e suo padre lavorava in una fabbrica di automobili. Però abitava anche a Berlino, e lassù si chiamava Kurt, e suo padre era un professore di violoncello”. Così comincia “Uno e sette” di Gianni Rodari e a leggerlo sono i bambini del progetto nazionale Ip Ip Urrà – Infanzia Prima, selezionato dall’impresa sociale “Con i bambini” nell’ambito del fondo di contrasto alla povertà educativa.

In occasione della Giornata Internazionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza le organizzazioni partner del progetto, tra cui compare la cooperativa Sociale Mignanego, si mobilitano sul tema della pace per sancire il diritto alla protezione di bambini e bambine in tutti gli scenari di guerra, come sta accadendo a Gaza da un mese.

"I diritti dell'infanzia non possono essere solo celebrati – dichiara Barbara Pierro, coordinatrice del progetto Ip Ip Urrà - Infanzia Prima – ma devono vivere quotidianamente nelle azioni degli adulti e delle istituzioni. La guerra, come quella che sta accadendo a Gaza e in Medio Oriente, è la negazione del diritto alla vita per i bambini e le bambine. Con la rete Ip Ip Urrà ci impegniamo ad azzerare le distanze e a mettere in campo pratiche di pace e di inclusione".

Le iniziative

A Genova sabato 18 novembre dalle 10:30 alle 12, presso il nido d’infanzia Vico Rosa in via della Maddalena 16, “La mappa dei diritti”: lettura di albi illustrati e attività espressivo-creativa. Letture e laboratorio saranno finalizzati alla realizzazione della mappa dei diritti dell’infanzia. Attività gratuita su prenotazione al n. 338 1337065 rivolta a bambine e bambini 0-6 anni e famiglie. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del calendario eventi "Women's and Children's Rights" in programma dal 18 al 29 novembre nel Sestiere della Maddalena. Unire i Diritti dell'infanzia e quelli delle donne è per la Cooperativa Sociale Mignanego un concetto fondamentale, essendo gli uni legati indissolubilmente agli altri.

Numerose iniziative sono previste anche in tante altre città italiane.