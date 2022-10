"I diritti degli anziani, i doveri della comunità": convegno al Politeama Genovese

Venerdì 21 ottobre 2022 dalle 15:30 alle 18:30, presso il teatro Politeama Genovese a Genova, si svolgerà il convegno “I diritti degli anziani, i doveri della comunità. Riflessioni sulla riforma dell’assistenza sociosanitaria in un Paese che invecchia”. L’evento, organizzato dagli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione della Liguria, in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio della Liguria, ha l’intento di portare all’attenzione della cittadinanza e delle istituzioni la tematica della cura e assistenza della persona anziana, con particolare riguardo a chi si trova in condizioni di fragilità.