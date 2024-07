Tornano le serate in piazza del Dionisio Festival, la rassegna teatrale dell'estate chiavarese

Al via a Chiavari l'edizione 2024 del Dionisio Festival, la rassegna teatrale del Comune di Chiavari, organizzata dall’Assessorato alla Cultura. A partire da lunedì 8 luglio, fino a domenica 25 agosto, piazza Nostra Signora dell’Orto ospiterà sei spettacoli teatrali a ingresso gratuito tra letteratura, commedia e comicità. Quinta edizione per una kermesse che nelle ultime occasioni ha riscosso un grande successo da parte di pubblico e critica, aggiudicandosi il Premio Festivalmare nel 2019. La direzione artistica è affidata al noto attore ligure Davide Paganini, protagonista in “Cuori” su Rai 1 e di “Più forte del destino” su Canale 5. In caso di maltempo gli spettacoli avranno luogo all’Auditorium San Francesco, in piazza San Francesco.

Programma

Lunedì 8 luglio

“Il Dio bambino” con Fabio Troiano

Martedì 16 luglio

“Prinçesa” con Vladimir Luxuria

Martedì 23 luglio

“Il Barone Lamberto” con Maria Amelia Monti

Sabato 3 agosto

“La Morte della Pizia” con Daniele Pecci

Martedì 20 agosto

Leo Bassi

Domenica 25 agosto

“L'arte del racconto” con Stefano Massini

Info e programma completo su dionisiofestival.it.

foto: fb@FabioTroianoOfficial