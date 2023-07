Dionisio Festival a Chiavari: da Dighero e Nigro a Baccini, sei serate tra teatro, musica e letteratura

Al via a Chiavari l'edizione 2023 del Dionisio Festival, la rassegna teatrale del Comune di Chiavari, organizzata dall’Assessorato alla Cultura. A partire da sabato 15 luglio, fino a sabato 26 agosto, piazza N.S. dell’Orto ospiterà sei spettacoli teatrali a ingresso gratuito tra letteratura, commedia e musica. Quarta edizione per una kermesse che nelle ultime occasioni ha riscosso un grande successo da parte di pubblico e critica, aggiudicandosi il Premio Festivalmare nel 2019. La direzione artistica è affidata al noto attore ligure Davide Paganini, protagonista in “Cuori” su Rai 1 e di “Più forte del destino” su Canale 5.

“Uno spettacolo dinamico e moderno, per sorprendere, coinvolgere e divertire il pubblico chiavarese – racconta Davide Paganini –. Il Dionisio Festival è una rassegna in cui abbiamo sempre creduto e che negli anni ha ottenuto grande successo sia da parte del pubblico che della critica. Le sei date in calendario abbracciano l’arte nelle sue diverse forme e nei suoi diversi linguaggi, tra Dario Fo e Pirandello, tra le poesie musicate siciliane e le canzoni d’autore, sfiorando le sensibilità contemporanee britanniche”.

Programma

Sabato 15 luglio

Ugo Dighero in “Mistero buffo” di Dario Fo

Ugo Dighero rivisita due grandi monologhi di Dario Fo,“il primo miracolo di Gesù bambino e “La parpàja topola”.

Lunedì 24 luglio

Donatella Finocchiaro in “Rosa cunta e canta”

La storia di Rosa Balistreri, l’Edith Piaf siciliana, una donna che nella sua vita ha attraversato la povertà, la violenza, l’abuso, ma che è riuscita a sublimare il suo dolore grazie al canto popolare.

Lunedì 31 luglio

Filippo Nigro in “Every brillant thing”

Opera teatrale dello scrittore britannico Duncan Macmillan scritta nel 2013. Un racconto di autofiction scandito da “liste di cose per cui vale la pena vivere”, una lista che si allunga con il tempo, dall’infanzia alla vita adulta, fino a enumerare un milione di valide ragioni.

Lunedì 7 agosto

Francesco Baccini in concerto

Sul palco uno dei cantautori più amati, eclettici e longevi del panorama musicale italiano.

Domenica 20 agosto

Paola Minaccioni Live

Il racconto della vita di tutti i giorni, senza senso come l’esistenza che può cambiare da un momento all’altro. In scena i personaggi della Minaccioni nati in radio nel programma “Il ruggito del Coniglio”, o in tv o a teatro.

Sabato 26 agosto

Enrico Loverso in “Uno, nessuno, centomila”

Loverso torna in teatro con uno spettacolo classico, ma estremamente attuale, che parla di maschere e di crisi dell’io. Spettacolo da oltre 6 anni in tournèe con più di 500 sold out in Italia e all’estero, scritto in occasione del 150esimo anniversario della morte di Luigi Pirandello.