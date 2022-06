Dino Angioletti & Gino Grasso DJ set al Banano Tsunami

Ritornano i DJ Set d'autore al Banano Tsunami. Sabato 11 giugno nello storico locale genovese al Porto Antico si esibiranno infatti Dino Angioletti dei Pasta Boys e Gino Grasso, due artisti che hanno scritto la narrazione della musica elettronica italiana negli ultimi vent'anni.

Si potrebbe dire “When Disco meets House”. Background diverso da dj ma convergente, con ormai diverse produzioni alle spalle, come duo: dal primo EP “Sometimes” sulla mitica edits label No more Hits, passando per L'EP “Boogie Night”, diversi remix tra cui quello ufficiale dei Banda Black Rio per la Far Out Recordings, un remix per Dimitri from Paris e Dj Rocca, un remix ufficiale per Full Time ed infine la loro own label di edit G&D Recordings, 4 volumi sempre nelle top seller. Da tre anni G&D sono residenti allo Studio 54 di Bologna per la one night mensile.

Come da loro background propongono un mix tra house e disco in un viaggio a 360 gradi sulla Blackmusic con una freschissima ed elegante attitudine da clubbers.