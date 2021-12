"Diecimila insieme": la corsa per aiutare Airc, ricordando Danilo Pedretti

Prezzo non disponibile

Il Natale si avvicina e con esso si rinnova l’appuntamento con lo sport e la solidarieta?, a cavallo tra Genova, Milano e Rivoli. Si tratta del “Diecimila Insieme”, organizzata per sabato 11 dicembre da AppNRun, la piattaforma di aggregazione degli eventi e delle informazioni, dedicata al mondo del running.

L'organizzazione, riprendendo quanto realizzato in occasione della Staffetta di Natale svoltasi nel dicembre 2020, propone una modalita? per praticare sport all'aria aperta e in totale sicurezza: quella dell'allenamento individuale combinato, svolto nel pieno rispetto di tutte le normative e protocolli anti-covid emanati ai vari livelli. Una formula, a numero chiuso e senza pubblico.

L’evento non ha carattere agonistico e consiste in una prova cronometrata che vedra? impegnate squadre con massimo 5 atleti che potranno essere maschili, femminili o miste. Lo svolgimento sara? quest’anno a cavallo tra tre regioni: Liguria, Lombardia e Piemonte.

Grazie alla collaborazione con ben quattro diverse societa?, si realizza un triangolo, stavolta non di tipo industriale ma sportivo, che realizza un’aggregazione sana tra le realta? podistiche delle tre zone. L’appuntamento e? per la mattina dell’11 dicembre, con la partenza delle staffette, in perfetto parallelismo, alle ore 10:

GENOVA - pista della Sciorba – Zena Runners, Team Casa della Salute 42,195

MILANO - presso Why Run, in Corso Sempione,6 - Urban Runners

RIVOLI (TO) - pista UISP “Valdisusa” - Gruppo Sportivo Atletica Rivoli

L’edizione di Genova assume un particolare significato, ricordando Danilo Pedretti, atleta caro a tutto il mondo podistico genovese e non solo, recentemente scomparso. Per volonta? della moglie Danila, AppNRun ha creato una campagna di raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe (consultabile a questo link: https://gofund.me/564323ee), a cui i partecipanti in tutte le sedi e i loro amici sono invitati a contribuire. L’intero ricavato della raccolta verra? conferito ad AIRC – Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro.

A Genova conferma la sua partecipazione come speaker, Roberto Giordano, runner, maratoneta, cabarettista e ideatore del programma "Correndo per il Mondo", andato in onda su Rete 4 e Telenord.

AppNRun e? la piattaforma digitale pensata per semplificare la vita dei runner, degli organizzatori e di tutti i soggetti coinvolti nel mondo delle corse ed e? pronta ad assistere altri gruppi di appas- sionati sul territorio che volessero aderire a questa iniziativa, supportandoli nella organizzazione di ulteriori staffette in altre localita?.

Tutto pronto dunque, per una mattinata di running all'aria aperta con tanto entusiasmo quanta attenzione alle necessarie cautele e al rigoroso rispetto delle norme sanitarie vigenti.

Tutte le informazioni sui tre eventi e sulle modalita? di iscrizione sono consultabili su AppNRun.