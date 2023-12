I Bruciabaracche festeggiano il decimo compleanno al Politeama Genovese: aggiunta una terza data per “Dieci”

Uno show tagliente ed esplosivo, per festeggiare con irriverenza le festività natalizie e, allo stesso tempo, celebrare i dieci anni di uno dei collettivi comici più noti sul panorama italiano. Martedì 26 (ore 18 e 21) e mercoledì 27 dicembre (ore 21) al Politeama Genovese va in scena “Dieci” dei Bruciabaracche, con Enzo Paci, Antonio Ornano, Andrea Di Marco, Andrea Carlini, Daniele Ronchetti, Marco Rinaldi, Andrea Possa e Daniele Raco a esorcizzare la ritualità dei giorni di festa con sketch, monologhi, pezzi corali e molto altro.

Visto il grande successo registrato è stata aggiunta una nuova replica martedì 26 dicembre alle ore 18, i cui biglietti sono disponibili da sul sito e al botteghino del Politeama Genovese. Quasi sold out invece gli spettacoli di mercoledì 27 dicembre (ore 21) e martedì 26 dicembre (ore 21).

I Bruciabaracche festeggiano così i primi dieci anni, cominciati da un luogo storico: il Blue Moon di Marassi. «Nessuno di noi - racconta Andrea Possa - poteva immaginare un percorso così ricco di soddisfazioni. Dalla Chiamata del Porto all’Arena del Mare del Porto Antico passando, ovviamente, dal Politeama Genovese, diventato ormai casa nostra e del nostro pubblico che, in dieci anni, ci ha regalato una serie infinita di emozioni». Un pubblico molto affezionato che, nel corso degli anni, è aumentato show dopo show, seguendo sempre con passione il collettivo comico. «Negli ultimi anni i nostri spettacoli sono andati quasi sempre sold out - prosegue Possa - compresi quelli più difficili come Natale 2020 in cui, causa pandemia, fummo costretti a farlo solo online. Ciò nonostante, anche quello fu un gran successo: fummo tra i primi in Italia a vendere migliaia biglietti per uno show online. Ricordo ancora il momento finale in cui, di fronte a una platea vuota, ci rendemmo conto dell’enorme dimostrazione di affetto che ci era stata appena donata dal nostro pubblico».

Per lo spettacolo di martedì 26 e mercoledì 27 dicembre 2023 Antonio Ornano, Andrea Di Marco, Andrea Carlini, Daniele Ronchetti, Marco Rinaldi, Andrea Possa e Daniele Raco portano così sul palco del Politeama Genovese uno show ricco di novità a partire dalle celebrazioni del decennale. «In “Dieci” vogliamo creare vortice di risate, musica e divertimento - scherza Enzo Paci - in cui non festeggeremo solamente il passato, ma ci cimenteremo nell'anticipare lo spettacolo celebrativo dei 20 anni. In più possiamo anticipare che, tra le nuove avventure dei personaggi classici di Bruciabaracche, il presidente del Movimento Estremista Ligure di Andrea Di Marco farà il discorso di fine anno come Mattarella, mentre il calciatore espatriato di Andrea Carlini dovrà affrontare le difficoltà del campionato arabo. Inoltre - conclude Paci - sveleremo i retroscena scottanti del mortaio gigante sul Tamigi e, infine, ci verrà a trovare un amico e un ospite speciale di cui, ovviamente, non possiamo svelare nulla».

“Dieci” dei Bruciabaracche va in scena alle 18 e alle 21 di martedì 26 e alle 21 di mercoledì 27 dicembre 2023 al Politeama Genovese (via Bacigalupo 2). Biglietti da 31€ disponibili in biglietteria al Politeama Genovese (0108393589) e su politeamagenovese.it/2023/06/20/bruciabaracche