I concerti di Dicembremusica proseguono a Chiavari con “A Christmas Carol”

Proseguono a Chiavari gli appuntamenti con “Dicembremusica”, la serie di concerti a cura della Filarmonica di Chiavari con la direzione artistica di Danilo Marchello. Dopo il concerto iniziale del 9 dicembre, si prosegue sabato 23 dicembre all'Auditorium San Francesco (ore 17) con “A Christmas Carol”, esecuzione di musiche varie della tradizione di Natale del 1600 ad oggi e testo di Charles Dickens. Con solisti dell'Orchestra La Superba. Ingresso libero.

Gli appuntamenti successivi sono in programma lunedì 1° gennaio all'Auditorium San Francesco con “Capodanno Jazz” e la Tigullio Big Band Orchestra e sabato 27 gennaio sempre all'Auditorium San Francesco con “Musica per forza” e l'Orchestra Paganini, in occasione della Giornata della Memoria.