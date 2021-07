Spettacolo letterario "Diavolo Rosso" di Giorgio Boccassi

Venerdì 30 luglio 2021 alle ore 21,30 l'autore Giorgio Boccassi terrà lo spettacolo relativo al suo libro "Diavolo Rosso. Anima di fuoco" a Genova, in piazza Boero. L'evento fa parte del Festival dell'Acquedotto.

Giovanni Gerbi, “Diavolo Rosso”, è stato un grandissimo campione del ciclismo nei primi anni del Novecento. Pioniere del ciclismo professionale, oltre a possedere una potenza incredibile, una resistenza eccezionale e una volontà ferrea, Giovanni Gerbi ha studiato sin dall’inizio della sua carriera le tecniche migliori per correre in bici. Giorgio Boccassi, pronipote di Giovanni Gerbi, rievoca in un racconto avvincente e documentato quei tempi eroici, quelle battaglie sulle “strade bianche”. Il Diavolo Rosso diventa un supereroe dalla potenza infernale e dalle astuzie diaboliche, un personaggio mitico come lo sono stati Ercole, Spider Man, Ulisse e Iron Man.

Giorgio Boccassi è attore, regista, mimo e drammaturgo. Dirige insieme a Donata Boggio Sola la compagnia teatrale Coltelleria Einstein con cui ha ottenuto importanti premi internazionali. L’opera Diavolo Rosso. Anima di fuoco è la trasposizione letteraria (con inserti e approfondimenti) dello spettacolo Diavolo Rosso scritto e interpretato dallo stesso Giorgio Boccassi.

