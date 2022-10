“Diastasi”, mostra personale di Chet

Sabato 29 ottobre 2022 si apre, nelle suggestive sale di Palazzo Stella a Genova, la mostra personale di Chet “Diastasi” a cura di Mario Napoli. La mostra resterà aperta fino al 9 novembre 2022 con orario dal martedì al venerdì 9:30–13:00/15:00–19:00, il sabato 15:00–19:00.



Freestyler dell'immagine, col tratto distintivo di un'irriverenza senza sconti e mai gratuita. Chet (Nicolò Serra) gioca col fuoco, ma non si scotta. Si lancia, correndo il rischio di cadere senza paracadute nell'impopolarità, toccando temi che possono deliberatamente incendiare la morale - taroccata - dei suoi simili. La sua tecnica è scaltra quanto inaffondabile: portare all'auto-disfacimento un immaginario generalista, pronto al consumo quanto a cadere nel dimenticatoio; schiacciato in mezzo a quelle pile di riviste che costituiscono la sua memoria a breve termine, su cui l'artista ha sovrascritto il valore iconologico della propria azione figurativa. È così che ci si muove quando lo scopo del gioco è restare sempre dentro ai fatti, l'unica prospettiva da cui pare umanamente possibile per Chet “dare immagine” - più che immaginare - una rinascita completa e ri-abilitante.



Chet è un cantastorie abusivo per favole dove il lieto fine, ove previsto, è necessario sudarselo. È l'aspirante sciamano di generazioni dopate dall'opprimente ubiquità dei social network; da uno sharing digitale che mina il senso proprio della condivisione partecipata e pluralista, avvalorando la materializzazione d'immagini pronte a pioverci addosso. Volenti o nolenti. (Testo critico a cura di Andrea Rossetti)