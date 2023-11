Diario del primo viaggio attorno al mondo

Presentazione del libro del Capitano Enrico D’Albertis, con Anna D’Albertis e Andrea De Pascale

Mercoledì 15 novembre, alle ore 16, vi aspettiamo in Biblioteca per rivivere gli affascinanti luoghi e tempi lontani descritti nel “Diario del primo viaggio attorno al mondo 1877-1878”, resoconto che il Capitano Enrico D’Albertis tenne del suo lungo viaggio in nave fra India, Australia, Tasmania, Nuova Zelanda, Cina, Giappone e America. Per raccontarci la storia di questo libro e del suo autore interverranno Anna D’Albertis, pro-pronipote del celebre Capitano e curatrice della trascrizione del diario, e Andrea De Pascale, Responsabile dei Servizi Educativi dei Musei Civici di Genova.

Brani del libro, fra i più vividi e caratteristici, saranno proposti al pubblico grazie alle lettrici dell’Associazione Ianua temporis. Fra i D’Albertis, storicamente una famiglia di rilievo, spicca la figura del Capitano, celebre navigatore, fondatore con altri del Regio Yacht Club e famoso anche per aver voluto la costruzione del Castello D’Albertis che oggi ospita il Museo delle Culture del Mondo. Forse non tutti sanno che a Voltri i D’Albertis possedevano una residenza, un lanificio (oggi sede di un supermercato) e, in tempi più recenti, una villa sulle alture, a Crevari.

In occasione dell’incontro sarà riproposta l’esposizione “Sulla rotta dei Navigatori”, dedicata al Capitano D’Albertis e al cugino Luigi Maria, con approfondimenti sui loro possessi voltresi e sui luoghi dove tuttora si possono trovare segni del loro passaggio.

L’evento è gratuito, ma si terrà su prenotazione al n. 010 5578896 o all’email benzieventi@comune.genova.it fino ad esaurimento posti.