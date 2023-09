Tornano i “Dialoghi sulla rappresentazione”: otto incontri per riflettere sul senso del vuoto

I “Dialoghi sulla rappresentazione”, arrivati alla XVI edizione, si interrogheranno quest'anno sul senso del vuoto. Sergio Maifredi, l'ideatore della rassegna, chiederà risposte a due matematici, un filologo, due musicisti, uno storico dell’arte, un funambolo, un attore e un filosofo. Sono Claudio Bartocci, Piergiorgio Odifreddi, Corrado Bologna, Mario Incudine e Antonio Vasta, Bruno Corà, Andrea Loreni, Paolo Rossi e Sergio Givoni.

Il progetto, prodotto da Teatro Pubblico Ligure con il contributo del Comune di Genova, si svolge dal 19 settembre al 13 ottobre a Genova, in otto appuntamenti divisi fra Palazzo Reale e Palazzo Tursi. «”Lo spazio vuoto” – dichiara Sergio Maifredi – è il titolo del più celebre libro del grande regista inglese Peter Brook. Lo spazio vuoto è una pagina bianca aperta sull’infinito, vista come un baratro o come una possibilità. Lo attraversiamo con lo spirito proprio dei nostri Dialoghi: un unico tema visto da prospettive diverse. Il vuoto secondo la scienza e nelle arti, ma anche lo spazio che appare sotto la corda tesa del funambolo, tra attrazione e paura».

Tutti gli appuntamenti iniziano alle 17:30 e sono a prenotazione obbligatoria al numero 348 2624922. Per i “Dialoghi” a Palazzo Reale, biglietto d’ingresso a 6 euro comprensivo di visita al Museo arrivando almeno un’ora prima dell’inizio, ingresso gratuito per i minori, gli aventi diritto e i titolari della card MNG. A Palazzo Tursi l’ingresso è libero ma la prenotazione rimane obbligatoria.

I primi tre “Dialoghi sulla rappresentazione/Il vuoto” sono ospitati a Palazzo Reale (via Balbi 10) alle 17:30. Il filologo Corrado Bologna, già docente alla Scuola Normale di Pisa, martedì 19 settembre parlerà del vuoto in poesia dal primo trovatore Guglielmo IX d’Aquitania a Fernando Pessoa nell’intervento “Farò una poesia sul puro vuoto”: dal Medioevo a oggi, il vuoto come possibilità, come spazio libero della creazione, del travestimento letterario, dell’invenzione poetica. Mercoledì 20 settembre, sempre a Palazzo Reale, lo stesso argomento sarà affrontato dal matematico

Claudio Bertocci, docente all’Università di Genova, con “Le metamorfosi del vuoto”. Lo zero dei matematici, il vuoto dei fisici, il nulla dei filosofi: tre concetti che attraversano in diagonale e di soppiatto tutta la storia del pensiero, da Oriente a Occidente. Che cosa accomuna queste idee tra loro strettamente intrecciate? Il disorientamento del logos, l'ebbrezza del paradosso, la pregnanza dell'inesistente. Venerdì 22 settembre, ore 17:30, a Palazzo Reale è la volta della “Sinfonia del silenzio” con i musicisti Mario Incudine e Antonio Vasta. La musica, il vuoto, il silenzio, il suono. Dall’antropologia musicale, alle sonorità popolari, dagli strumenti arcaici fino a Silenzio di John Cage.

I successivi tre appuntamenti del XVI “Dialoghi sulla rappresentazione/Il vuoto” si tengono a Palazzo Tursi (via Garibaldi 9) alle 17:30. Lunedì 25 settembre lo storico dell’arte Bruno Corà, presidente della Fondazione Burri a Città di Castello, parla del “Vuoto nell’arte”. Partendo dal celebre Salto nel vuoto di Yves Klein, Bruno Corà indaga la necessità dell’arte di intrecciare pieno e vuoto. Martedì 26 settembre, sempre a Palazzo Tursi alle 17:30, il matematico e scrittore Piergiorgio Odifreddi terrà una lezione divulgativa dal titolo “Ex nihilo omnia”, un excursus dai concetti dell’insieme vuoto

all’universo matematico, per dimostrare che dal vuoto nasce tutto: non esisterebbero i numeri senza il concetto di nulla. È singolare, infatti, che nella matematica e nella fisica moderna il vuoto sia considerato come l'origine di tutte le cose, in una sorta di sincretismo con il pensiero antico orientale, in particolare taoista. Giovedì 5 ottobre, ore 17:30, a Palazzo Tursi, sarà il funambolo Andrea Loreni a raccontare cosa significa camminare su una corda “Attraverso il vuoto”, in equilibrio tra morte e rinascita, tra il pericolo di cadere e l’opportunità regalata da una nuova sicurezza di sé. Un racconto fatto da chi il vuoto lo sfida e lo attraversa.

Con gli ultimi due Dialoghi si torna a Palazzo Reale (via Balbi 10), alle 17:30. Mercoledì 11 ottobre Paolo Rossi, popolare mattatore del teatro italiano, condivide un racconto sui vuoti di memoria nell’intervento “Il vuoto in scena”, ricordando episodi e reazioni di cui è stato testimone, da Dario Fo a Giorgio Gaber. Infine venerdì 13 ottobre il filosofo Sergio Givone, docente all’Università di Firenze, ricostruisce la “Storia del nulla” mostrando quale varietà e ricchezza di risposte i filosofi abbiano dato nei secoli alla domanda "Che si può dire e pensare del nulla?". La storia della filosofia, da Parmenide a Heidegger, da Pascal a Leopardi, dai tragici ai mistici.