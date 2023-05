Di fiore in fiore al Museo Diocesano

Un ultimo pomeriggio dedicato alle famiglie al Museo Diocesano! Dopo l’amatissimo evento dedicato ai draghi di aprile, ci incontreremo di nuovo, grandi e piccini, per conoscere attraverso la musica, i colori, le immagini e la nostra creatività manuale il mondo dei fiori e il loro significato nascosto! Proprio come api, faremo un percorso di fiore in fiore, cercando nell’arte e tra le opere del Museo gli spunti per creare una nostra opera collettiva, così da rendere speciale il tempo passato assieme! Vedremo che i fiori non sono solo da annusare e raccogliere, ma possono avere ognuno un messaggio diverso. Quest’avventura partirà dal chiostro, in cui assisteremo ad un momento musicale e alla spiegazione del linguaggio dei fiori, proseguendo con l’osservazione di opere e decorazioni floreali in seta. Per una dolce conclusione, impareremo il processo attraverso il quale le api producono il miele e lo assaggeremo godendoci una gustosa merenda insieme. Vi aspettiamo con ansia, vestiti del vostro fiore o insetto preferito, sabato 13 maggio, alle ore 15.30 al Museo Diocesano.

Prenotazioni: info@museodiocesanogenova.it – tel. 010/2475127 (in orario di apertura: lunedì 10-13 e 14-18, da mercoledì a domenica 14-18 – Chiuso il martedì)

Biglietto € 15,00 (1 bambino + 1 genitore), € 20,00 (2 genitori + 2 bambini/ famiglia).