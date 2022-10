Alla scoperta dell'esplorazione spaziale con “Destinazione Stelle”

Sabato 5 novembre alle ore 16 a Villa Bombrini, l'ingegnere aerospaziale Andrea Ferrero sarà protagonista di “Destinazione Stelle”, un evento che permetterà di scoprire le appassionanti vicende che si celano dietro l'esplorazione spaziale, un'avventura iniziata più di sessant'anni fa grazie all'ingegno e al coraggio di uomini e donne spesso rimasti poco conosciuti.

Andrea Ferrero, nato a Torino nel 1971, si è laureato in ingegneria meccanica al Politecnico di Torino e lavora presso la Thales Alenia Space, nel campo dei veicoli spaziali. Si è occupato del progetto di moduli abitati della Stazione Spaziale Internazionale e di satelliti scientifici e per osservazione terrestre. Attualmente sta partecipando al progetto di Euclid, una missione dell'Agenzia Spaziale Europea per lo studio della materia e dell'energia oscura, il cui lancio è previsto per il 2023.

Evento organizzato dall'Osservatorio Astronomico di genova, info e prenotazione su https://www.oagenova.it/