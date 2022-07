Derby della Lanterna di Subbuteo al Mercato di corso Sardegna

Dopo la retrocessione del Genoa, il derby si potrà rivivere anche quest'anno sul piccolo panno verde tornato in voga. L'Old Subbuteo Club Banda Bassotti organizza infatti il Derby della Lanterna di Subbuteo, venerdì 22 luglio alle 20:30 presso il Mercato di corso Sardegna.

La Storia racconta che, grazie ai Cavalieri di Moneglia, questa partita sentita è stata per anni la protagonista assoluta lungo la passeggiata della località levantina. La manifestazione viene dunque importata a Genova, e attende partecipanti numerosi per rivivere gli sfottò (sani), ma soprattutto il divertimento che da sempre accompagna gli appassionati del gioco sui panni verdi.

Gli iscritti saranno divisi per fede di appartenenza, cinque partite e alla fine il risultato finale sancirà il vincitore, anzi i vincitori. Viene chiesta collaborazione a tutti gli iscritti per far sì che l'orario di inizio non superi le ore 21 dato che i cancelli della zona ex mercato verranno chiusi per le 01:00.

All'interno dell'area sono presenti vari locali (dalla pizzeria, al sushi, old wild west e altri) dove poter cenare prima di giocare.

Costo iscrizione 10€.