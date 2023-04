Dellepiane racconta una vita di scuola per i 90 anni del Liceo Mazzini

L’associazione MazziniAlumni riprende il ciclo di incontri “MazziniAlumni Scriptores”, dedicato ad alcuni libri pubblicati da ex alunni del Liceo Classico e Linguistico di Via Reti: l’edizione in svolgimento nell’arco di questo 2023 accompagna il novantesimo anniversario dell’istituto del Ponente genovese.

Venerdì 14 aprile alle ore 17:30 al caffè dei Glicini (presso Giglio Bagnara in via Sestri) sarà presentato il volume “Vita di scuola, scuola di vita”, edizioni De Ferrari, dall’autore, prof. Renato Dellepiane. Con lui interverranno il suo ex alunno Roberto Garaventa, professore di Storia della filosofia contemporanea presso l’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara e Mario Predieri, dirigente scolastico del Liceo Mazzini dal 2007 al 2021.

Renato Dellepiane, docente di Letteratura Italiana e preside di Liceo ad Asti e a Genova, ripercorre nel testo la propria storia scolastica e personale lungo un periodo che va dal 1950 al 2011 e che si interseca con la storia del Liceo Mazzini, prima come alunno, in tempo per affrontare la dura maturità classica della Riforma Gentile, con tutte le materie e poi, seppure solo per un anno, come docente di Storia dell’Arte, occasione in cui conobbe studenti che nel tempo gli sono rimasti affezionati, come appunto Roberto Garaventa ed Enrico Montolivo, amministratore delegato di Giglio Bagnara, che ospita l’evento.

Ma la sua storia si mette in relazione con l'anniversario del Mazzini anche perchè è occasione di tornare ad anni difficili, ma ricchi di aspettative e speranze: all’incertezza delle condizioni materiali fa da contrappunto una convinzione e una dedizione degli studenti che permettevano di far fronte alle difficoltà e di realizzare il proprio percorso nel mondo. Procedendo nella narrazione le certezze sono spesso messe in discussione e allo sviluppo economico e alla conquista di un maggior benessere si accompagnano i cambiamenti all’interno della scuola che dagli anni 50, ancora in parte segnati da comportamenti autoritari, arrivano alla riforma della scuola superiore del Ministro Gelmini, passando dalla democratizzazione post 68 degli Organi Collegiali, all’epoca delle sperimentazioni, alla fase dell’Autonomia degli istituti e alla nascita della figura del Dirigente scolastico. Una serie di cambiamenti che hanno interessato la scuola in generale e il nostro Liceo Mazzini in particolare, fino ad arrivare alla nascita del nuovo Liceo Linguistico nel 2010.

La vita di scuola si esprime come una lunga costruzione: dal periodo dell’insegnamento e della vicepresidenza agli anni intensi a ricostruire l’Istituto Magistrale di Asti e a promuovere sperimentazioni e nuovi indirizzi e il periodo ricchissimo del Liceo King che moltiplica gli alunni e le proposte formative nel giro di pochi anni!

Il libro non deve essere inteso però come un noioso resoconto memorialistico e saggistico: l’ironia non manca mai nelle pagine e si trasforma nella possibilità di leggere le proprie avventure e la storia della scuola e del nostro Paese con un pizzico di distacco, di ripercorrere tutti gli avvenimenti alla luce delle sue ricchissime letture letterarie, in particolare del Novecento italiano, con uno sguardo che, se non può essere del tutto sereno, è libero da faziosità e aperto a cogliere la realtà viva dei ragazzi a scuola.

L’associazione MazziniAlumni invita perciò ex alunni, studenti, docenti e personale e tutti gli interessati a incontrare Renato Dellepiane e il suo libro: l’ingresso libero e, a seguire, è previsto un aperitivo conviviale.