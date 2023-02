Degustazione solidale di vini liguri

Venerdì 10 febbraio riprendono gli eventi solidali della Fondazione Alberto Castelli con una serata all’insegna del vino, dell’arte e della musica nel suggestivo scenario di Palazzo Imperiale a Genova. La degustazione, organizzata in collaborazione con AIS Liguria – Associazione Italiana Sommelier, sarà dedicata ad alcuni dei più famosi vini liguri e guidata dai relatori Marco Rezzano, Davide Sacchi e Augusto Manfredi.

“Alberto era un sommelier e la cultura del vino e della buona cucina erano diventate negli anni una delle sue più grandi passioni” spiega il Presidente della Fondazione Carlo Castelli. “Per questo, quando alcuni tra i suoi più cari amici hanno proposto una serata di degustazione mi è sembrata una delle idee migliori per continuare nell’opera di solidarietà della Fondazione, che porta il suo nome e tiene vivo il suo spirito di altruismo e attenzione verso i bambini”.

Il ricavato sarà devoluto a Make-A-Wish Italia, con cui la Fondazione Alberto Castelli collabora da tempo per contribuire a realizzare i sogni di bambini affetti da gravi malattie. L’evento sarà occasione anche per presentare i quadri dell’artista Arianna Ruffinengo e la sua iniziativa “Colour a Wish”, anch’essa nata in collaborazione con la Fondazione Alberto Castelli e a favore di Make-A-Wish Italia. I violini del Duo Effe, composto dai giovani Filippo Bogdanovic e Filippo Taccogna, accompagneranno la serata

Per prenotare la propria partecipazione alla serata di degustazione del 10 febbraio è necessario inviare una email all’indirizzo segreteria@fondazionealbertocastelli.it. È richiesta una donazione libera a partire da euro 40.

È possibile contribuire alla raccolta della Fondazione Alberto Castelli a favore di Make-A-Wish Italia anche con una donazione online oppure con bonifico bancario a: Fondazione Alberto Castelli IBAN IT93U0623001495000031037066 Banca Credit Agricole Italia, indicando in causale “Donazione liberale per Make-A-Wish Italia”.