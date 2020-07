Degustazione in rosa: un’insolita Liguria tra vignaioli e sommelier

Una degustazione tutta rosa che si terrà nella location dell’Hotel dei Castelli di Sestri Levante.

L’evento è a cura di AIS, l’Associazione Italiana Sommelier delegazione Tigullio e Promontorio Portofino guidata da Sergio Garreffa che dice: «Quest’anno ci ha privato di importanti occasioni di incontro e confronto nel mondo del vino, abbiamo bisogno e vogliamo tutti ripartire. La serata “Espressioni in rosa” sarà una bella occasione di approfondimento e scoperta».

Appuntamento per venerdì 24 alle 20.30, con otto proposte di vini rosati che percorreranno la Liguria da Ponente a Levante, un primo piatto di mare e una sorpresa. Inoltre particolarità e pregio della serata saranno le degustazioni condotte da esperti sommelier.

Il costo è di 40 € per i soci Ais e 45€ per i non soci. Per partecipare all’evento è necessaria l’iscrizione online sul sito www.aisliguria.it/eventi/ottoespressioniinrosa