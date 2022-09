Degustazione gratuita e e valorizzazione dei piccoli produttori

Mercoledì 21 settembre in fascia oraria 17-19 si terrà un evento gratuito di degustazione, a ingresso libero, delle specialità di alcuni piccoli produttori che fanno parte della rete L'Alveare Che Dice Sì! Presso il punto di ritiro della spesa di Alveare Castelletto (c/o Centro Il Glicine Bianco, Corso Firenze 12 cancello su piano strada) saranno ospiti:

"Le Api Di Giò" (Sestri Levante, GE), percorso sensoriale con le varietà del suo miele BIO

"La Fattoria del Viale" (Piobesi, TO), assaggi delle sue specialità di carni e formaggi

"Il Forno a Legna di Gabry" (Montoggio, GE), assaggi dei suoi deliziosi prodotti da forno

L'evento vuole promuovere la filiera corta, il rapporto diretto cliente/produttore, la cultura del cibo sano in un circuito di economia sostenibile ed eco-friendly, l'importanza del fare rete fra piccole imprese.

L’Alveare che dice Sì! è una rete di gruppi d’acquisto online che permette a chiunque di fare una spesa sana, etica e di qualità direttamente dai produttori del territorio. Negli Alveari la spesa si fa online ma la distribuzione avviene poi in un luogo fisico del quartiere, in un piccolo mercatino effimero che si ricrea ogni settimana. Esistono già più di 250 alveari e quasi 3.000 produttori iscritti alla rete in Italia. A Genova sono presenti 3 Alveari: Alveare Castelletto, Alveare di Levante, Alveare Mura degli Angeli. (Altre informazioni su www.alvearechedicesi.it)