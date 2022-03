Deep Purple: il tributo al Crazy Bull

Per gli amanti dell'hard rock una nuova adrenalinica serata con i Children in Time, band tributo Ai Deep Purple, sul glorioso palco del Crazy Bull. In apertura il rock duro degli ElephantGrey.

Per info e prenotazioni 347 983 2744.

Dagli esordi del capolavoro In Rock e i suoi classici Speed King o Child in Time, alla consacrazione di Machine Head con Highway Star o Space Truckin' fino all esplosivo Burn o Stormbringer senza dimenticare il grande successo di Perfect Strangers con pezzi come Knocking At Your Backdoor o la title track, ripercorreremo tutta la discografia dei Deep Purple: la più grande Hard Rock band di tutti i tempi, anche con qualche chicca del recente passato e del "presente" come Sometimes I Feel Like Screaming e la recentissima Vincent Price.

Stefania Prian voce

Fabrizio Garofalo basso

Davide Marrari chitarra elettrica

Flux alle tastiere

Alessandro Cappello batteria