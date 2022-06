DecaDance, un viaggio nella musica dagli anni 2000 fino ai mitici 70

Dopo due anni di forzata inattività i gruppi danza Belly Rock ed Isis Groove della maestra Raffaella Furno tornano alla ribalta con lo spettacolo DecaDance, in scena venerdì 24 giugno alle ore 20:30 al teatro Rina e Gilberto Govi a Genova Bolzaneto, Via Pastorino 23. Lo spettacolo sarà un tributo alla musica ed alla danza partendo dagli anni 2000 fino a tornare ai mitici ed indimenticabili anni 70.



Isis Groove nasce nel 2010 da un'idea di Raffaella Furno ed è il risultato di incontri di vari stili: danza del ventre, danza di espressione africana, modern jazz e fusion. Belly Rock nasce nel 2021 sempre da un'idea della vulcanica maestra e coreografa Raffella Furno: sono ballerine che si sono avvicinate alla danza del ventre per poi esplorare nuovi stili, rappresentano un'anima orientale ma anche molto rock.



Le stesse compagnie di danza sono già note alle cronache dello spettacolo genovese per aver portato in scena gli spettacoli di successo Hearth gone wild, Goddess I nomi della Dea, Elements, Mastermind, The wheel e per essersi esibite varie volte in manifestazioni genovesi. Durante lo spettacolo si esibiranno le Velluto Tribe e, direttamente dal gruppo rock Sfregio e dalla band Mr Sleazy (che vedremo a settembre nella finalissima di San Remo Rock), il noto chitarrista Doctor Rock.



Ideatrice e regista sarà Raffaella Furno, direttore di palco Gianangelo Passano, presenterà la serata Rossana Lunardi.

I biglietti si possono prenotare allo 393 3866346 anche via whatsapp.



Riferimenti stampa



Raffaella Furno cell 393 3866346, mail video19@libero.it



https://www.facebook.com/danzaraffa