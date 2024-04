Masterclass di doppiaggio a Genova con Davide Perino - Anteprime del Dubbing Glamour Festival

Il Dubbing Glamour Festival prepara la 6° (13°) edizione con l’invito di eccellenze del doppiaggio. Questa volta è Davide Perino ad arricchire il cast del DGF. Attore cinematografico, televisivo, doppiatore, Davide Perino è figlio d’arte e muove i primi passi nel cinema all’età di 2 anni, per iniziare la sua carriera all’età di 6 anni. Talento assoluto, ha dato voce ai più quotati protagonisti dello Star System Hollywoodiano, coi quali coltiva un rapporto affettuoso.

È vincitore di prestigiosi premi, fra cui Romics (2002, 2007, 2011), la Sirenetta d’oro. Premio per il Miglior doppiaggio maschile Gran Gala del Doppiaggio. Targa di Roma Capitale (2010), premio Miglior voce protagonista per The Social Network[1]. Premio Microfono d’oro 2014 al festival Le voci del cinema per l’interpretazione di Merlin nella serie tv omonima. Al Gran Gala del Doppiaggio Romics DD premio per il doppiaggio di La teoria del tutto (2016).

Fra gli attori doppiati, impossibili da enumerare, Elijah Wood -Il Signore degli Anelli - Saga, , Eddie Redmayne - Animali fantastici e dove trovarli, Colin Morgan (Merlin (Merlino Serie TV), Evan Peters (American Horror Story), Logan Lerman (D’Artagnan), Michael Angarano (Oppenheimer), Michael Cera (Su x bad), Finn Jones (Il Trono di spade), Jesse Eisenberg (The Social Network), Shia Labeouf (Holes - Buchi nel deserto), Michael Jackson (I’m magic), Drake Bell (Ultimate Spiderman).

Nel panorama dell’audiovisivo, Davide Perino è uno dei più talentuosi doppiatori di 4° generazione. Sarà a Genova, alla scuola di doppiaggio del Teatro G.A.G. il 4 maggio 2024. Davide Perino si aggiunge a un pool di professionisti da tempo alla guida di questo particolare settore, a cui hanno preso parte: Annalaura Carano, Giancarlo Giannini, Marco Mete, Francesco Vairano, Daniela Capurro, Rossella Izzo, Ennio Coltorti, Christian Iansante, Alessio Puccio, Melina Martello, Stefano De Sando, Hal Yamanouchi e molti altri. Info iscrizioni: info@teatrogag.com