Davide Consoli presenta il suo romanzo "Tutta un'altra storia" in diretta streaming dalla Mondadori di Genova

Davide Consoli presenta il suo romanzo "Tutta un'altra storia" in diretta streaming dalla libreria Mondadori di Genova.

Martedì 13 aprile alle ore 17.30 l'autore genovese Davide Consoli presenterà in diretta streaming dalla Mondadori Bookstore di Genova il suo romanzo"Tutta un’altra storia pubblicato da De Ferrari Editore. Il libro nasce come romanzo fresco, giovanile, ma dopo una decina d’anni subisce una revisione totale che lo arricchisce di un secondo livello narrativo: in parallelo alle vicende di Willy e dei suoi compagni assistiamo alle vicende degli adulti della scuola di teatro, molto lontane dal candore con cui il nostro protagonista affronta la vita. L’alternanza dei due contesti narrativi aggiunge dinamismo alla storia e accresce la curiosità nel lettore.

Willy non è il solo protagonista del romanzo. In un certo senso lo è la città di Genova, con le sue strade ventose e gli angoli segreti di chi la conosce e la ama; lo è il periodo storico dei primi anni Novanta, con le sue canzoni, i suoi film, i suoi “feticci” (basti citare i walkman e le videocassette).

In questo modo il racconto sarà apprezzato dai ragazzi dei nostri anni e dai quarantenni, che si rivedranno con le cuffie nelle orecchie e gli zaini Invicta sulle spalle.

L'autore: Davide Consoli, 41 anni ed orgogliosamente genovese. E' titolare da più di cinque anni di un centro di revisione auto e moto a Rapallo, ma parallelamente coltiva interessi e progetti in ambito politico sociale ed artistico. Vive da oltre dieci anni con Elisa e papà di due meravigliose bambine.

Un sognatore a tutto tondo, un nostalgico degli anni 90 in tutte le sue espressioni, da quelle automobilistiche, a quelle sportive, da quelle musicali a quelle artistiche con la speranza di far rivivere le stesse emozioni ad altri suoi coetanei, che come me, hanno la necessità di chiudere gli occhi e rituffarsi nella musica tipica di quegli anni e nell’ingenuità e nella purezza dei “millennials”.

Tutto questo, nell’ambizione, di far riscoprire gli stessi “sapori” alle nuove generazioni ed ai genitori che potranno così scoprire le emozioni che provavamo e tenevamo nascoste dentro le loro camere.