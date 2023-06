Davey Whitcraft: video art nel bosco dei Baixi

Termina l'1 luglio il periodo di residenza dell'artista californiano Davey Whitcraft con la proiezione della sua opera video nel bosco dei Baixi. In Valvarenna, sulle alture di Pegli, il progetto "Artisti nel bosco" si apre ad artisti e creativi che in un dialogo significativo con l'ambiente naturale trovano alimento per le loro riflessioni.

Il video artista di Los Angeles porta avanti la sua ricerca, rivolta all'esplorazione del paesaggio naturale attraverso strumenti digitali sensibili all'intero spettro luminoso. La rilettura di un territorio genera mondi alternativi, altera la nostra percezione della realtà e mette in discussione il ruolo che ricopriamo in essa. La proiezione sarà parte una serata di festa organizzata dall'Associazione dei Baixi che terminerà con una passeggiata al chiaro di luna.

INFO E PRENOTAZIONI:

Telefono: +393496474708

Email: baixigenova@gmail.com