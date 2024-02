San Valentino per single al Teatrino di piazza Marsala con “Dating Party Comedy”

Continua la rassegna di eventi originali al Teatrino di Piazza Marsala in collaborazione con il Mani & Sjungle di Genova. Per mercoledì 14 febbraio, giorno della “Festa degli innamorati”, Chiara Lippi, Nicole Galante e Cary Jane Tutti hanno pensato a “Dating Party Comedy”, una serata all’insegna del divertimento per tutti i single!

Preparatevi a ridere e a divertirvi con due fantastici comici: Chiara Lippi e Andrea Carlini. Questo duo dinamico vi guiderà attraverso giochi interattivi, battute esilaranti e momenti indimenticabili, facendovi trascorrere una serata unica e alternativa, durante la quale conoscere nuove persone.

L'ingresso è riservato con biglietto elettronico. Posti limitati. Prevendita su Eventbrite a questo link.

Il biglietto d'ingresso è di 35€ + prevendita, comprensivo di un drink, buffet e dolce. Per info: ilteatrinodipiazzamarsala@gmail.com - cell. 392 2345943