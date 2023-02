Dating Party Comedy di San Valentino al Castello Coppedè

Martedì 14 febbraio 2023 dalle 20:30 il Castello Coppedè di Genova Quarto aprirà le sue porte a tutti i single dai 20 ai 50 anni per una serata tutta dedicata ai nuovi incontri e alle risate! Non il classico Speed Date da 3 minuti, ma un San Valentino alternativo in cui mettersi alla prova tra giochi e attività divertenti conoscendo nuove persone. O?spiti della serata due comici d'eccezione: Chiara Lippi e Andrea Carlini.

L'evento, organizzato da Cary Jane Tutti Emotional Planner e Nicole Galante, sarà accompagnato da un prelibato buffet offerto da Caligo Catering. È possibile acquistare il biglietto d'ingresso al costo di 35€ (comprensivo di un flute di benvenuto e un drink con buffet) su EventBrite all'indirizzo: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-dating-party-comedy-530688091367

L'ingresso è riservato. Posti limitati.

Per maggiori informazioni:

Tel/ WhatsApp +39 347 7838215 Cary Jane, +39 392 2345943 Nicole

Email: cjemotionalplanner@gmail.com