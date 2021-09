"Dati sensibili: New Constructive Ethics" al teatro Modena

Dal 10 al 17 ottobre 2021 al teatro Modena di Sampierdarena va in scena "Dati sensibili: New Constructive Ethics" nell'ambito di G8 Project del Teatro Nazionale di Genova.

2019. La New Constructive Ethics conduce un’indagine sociologica. Le interviste fatte a una psicologa, una biologa e un neurobiologo vengono sottoposte all’attenzione degli spettatori. «Hai mai immaginato di avere davanti a te un grosso pulsante che può cancellare dalla faccia del pianeta tutte le persone che lo rovinano? Cancellare simultaneamente, e in modo indolore, miliardi di persone evolutivamente non sviluppate, lasciando solo le persone aperte, tolleranti, intelligenti ed evolute. Ci hai mai pensato? Premeresti quel pulsante?».

Attorno a queste e altre provocazioni si sviluppa lo spettacolo, che si interroga sulle possibilità di una nuova etica, perché non sopravviveremo ognuno per sé, ma tutti insieme stretti in un rapporto di libera interazione. «Restate sintonizzati per il notiziario delle catastrofi mondiali».

Ivan Vyrypaev è l’autore russo contemporaneo più rappresentato in Europa. Nato a Irkutsk, Siberia, nel 1974, ha scritto più di venti testi teatrali e firmato la regia di sei film. Le sue opere sono edite in russo, tedesco, polacco, francese e inglese. Ha collaborato alla nascita del Teatr.doc e dal 2013 al 2016 è stato direttore artistico del Teatro Praktika di Mosca. Nel 2016 si è trasferito a Varsavia e ha fondato la casa di produzione WEDA.

