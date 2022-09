In Darsena l'ultimo Fish&Djs del 2022 con Polcari e Dj Andrex

Venerdì 30 settembre (dalle ore 18) al Mercato dei Pescatori della Darsena si conclude con i dj set di Polcari (ex Almamegretta) e Dj Andrex l’edizione 2022 di Fish&Djs, serie di spettacoli di musica elettronica targata Forevergreen accompagnati dal pescato del giorno fritto al momento che, da maggio, ha fatto registrare più di 5500 presenze in Darsena. L'ingresso a Fish&Djs è libero.

Forevergreen ha organizzato 12 appuntamenti di Fish&Djs in Darsena e un appuntamento del Festival di metà luglio. «La stagione 2022 è stata un successo – spiega Alessandro Mazzone di Electropark, direttore di Forevergreen – da maggio a fine settembre abbiamo registrato circa 5500 presenze, per di più giovani, al Mercato dei Pescatori. È un numero importante e molto significativo, che conferma quanto il lavoro di tutte le persone coinvolte in Darsena sia stato apprezzato dai liguri e abbia contribuito a rigenerare una zona della città molto affascinante seppur poco vissuta. Questo ci sprona a rilanciare ulteriormente la zona con una programmazione che possa funzionare tutto l’anno, in attesa della prossima stagione di Fish & Djs nel 2023».

Complessivamente, hanno partecipato a Fish&Djs 24 artisti provenienti da Genova e la Liguria e da altre città del nord e centro Italia, su cui è stato fatto un lavoro di valorizzazione e promozione: Coconaut, Alex T, Phonorem, SocksLove, Hey Cabrera!, Vaitea, Gli angeli del funk, Martino, Armadisco, Zara Thustra, Xaxer, Kløy Nøn, Franco, Dj Autogrill, Alassane Badboy, Led, Gliso, Michele K, Jo Choneca, Nairobi D, Esteway, Modus, Polcari e Dj Andrex. Questi ultimi sono protagonisti dell’ultimo appuntamento stagionale di Fish&Djs, in programma venerdì 30 settembre.

Pier Paolo Polcari è compositore, produttore e co-fondatore dell'iconica band Almamegretta. Ha vissuto in Italia, Inghilterra e Giappone, dove ha lavorato come produttore per diverse label specializzate in musica elettronica e dance, collaborando in studio e dal vivo con artisti come Adrian Sherwood, Bill Laswell e Zion Train. Il suo primo album da solista è stato “Home P-Fi” (2004), distribuito da Deal with Music UK a cui segue “Intraterrae” (Marocco Music, 2012). Per il 2022 sono previste pubblicazioni di release e di tracce originali su: Global Hybrid Records, Baikal Nomads, Oxhala Records, Tibetania. “Globalista” è una nuova serie di mix e un progetto live, in cui Polcari esplora il confine tra musica organica ed elettronica, presentando una gamma di suoni tribali e profondi, di ritmi globali derivanti dalla musica folk e dalle sonorità ispirate a culture provenienti da tutto il mondo. Dj Andrex è co-founder di Electropark e resident del Little italy. Ama l'elettronica in tutte le sue forme, predilige la house, ma spesso si fa tentare da tracce d'altri tempi o di altri generi.