Danza! Il mondo ai nostri piedi a Busalla

Multiculturalità e tradizione nel concerto "Danza! Il mondo ai nostri piedi".Protagoniste assolute saranno Ivana Zecca (clarinetto) e Sonia Vettorato (pianoforte) che si esibiranno in un emozionante programma multiculturale. Appuntamento domenica 8 ottobre 2023 alle ore 21 nella sala della musica di villa Borzino a Busalla, Genova. Evento organizzato da Associazione Musicamica con la direzione di Giovanna Savino, il patrocinio di Regione Liguria e del Comune di Busalla. Concerto inserito nell’ambito di “Musicamica Liguria Festival - Arti e Musica” e di “Musica in Villa Borzino”.

Maggiori info

INGRESSO LIBERO

Villa Borzino: via XXV Aprile 17, Busalla, Genova

Prenotazioni su whatsapp al 339 653 1632 o via mail ad ass.musicamica.ge@gmail.com Visita il sito https://www.giovannasavino.it

————

La danza, l’espressione artistica forse più antica che conosciamo, comprende ogni nostro gesto quotidiano, ogni piccolo passo. Un modo per comunicare attraverso il corpo, senza parlare. E così anche ogni popolo svela il suo passato, racconta la sua verità. Il nostro continente ci ha donato un tempo vissuto di danza molto ricco, colmo d’idee e di visioni: il nostro mare Mediterraneo e le sue infinite sfumature, i Balcani e le gradazioni delle sue secolari tradizioni, la penisola iberica e la sua connaturata multiculturalità. Tutto questo si traduce in musica, nel concerto dal titolo: “Danza! Il mondo ai nostri piedi.”

Nell’idea di Ivana Zecca, protagonista dell’evento insieme a Sonia Vettorato, l’universo popolare stringe in un abbraccio smisurato che travalica ogni frontiera, i salotti delle capitali europee e di oltreoceano: Budapest, Buenos Aires, Madrid, Mosca, Napoli, New York e Parigi. Ecco che ne conseguono le musiche di Albéniz, Bartok, Bizet, Bosso, Copland, Debussy, Faurè, Piazzolla e Shostakovich.

Il concerto per clarinetto e pianoforte sarà un tripudio di emozioni che spingeranno il pubblico a viaggiare tra culture e tradizioni diverse.

Biografie

Ivana Zecca

Affermata clarinettista, il suo repertorio ricopre uno spettro molto vasto, sia nel repertorio solistico sia nell’ambito cameristico da Mozart a Copland, da Schumann a Brahms e Debussy. Da oltre trent’anni svolge l’attività artistica e professionale sulla base dei principi in cui crede, nella profonda convinzione che la cultura sia un insieme di relazioni e significati la cui natura si sviluppa e si espande attraverso spazi di comunicazione privi di frontiere. In qualità d’interprete ha suonato in Italia, Svizzera, Francia, Spagna, Olanda, Germania, Austria, Brasile e Argentina. Ha collaborato – e collabora – con le seguenti formazioni cameristiche: Artisti della Scala e Cameristi di Verona, Ensemble Strumentale della Scala, Camerata Opera Ensemble, Serenade Ensemble, Armonie Ensemble e con le seguenti orchestre: Orchestra Sinfonca di Milano (in qualità di solista), Filarmonica di Milano, Filarmonica di Parma, Orchestra del Litorale Pisano, I Pomeriggi Musicali di Milano, Orchestra del Festival Internazionale di San Giminiano, Orchestra Sinfonica di Lecco, Orchestra Stabile di Como, Civica Orchestra di Fiati, Fermo Orchestra di Fiati, Orchestra di Fiati della Valtellina e Orchestra di Fiati Città di Crema. Ha partecipato a numerosi festival, rassegne, istituzioni musicali e società di concerti, dedicandosi con particolare impegno alla letteratura musicale per clarinetto con molteplici gruppi cameristici.

È membro fondatore con il compositore e violoncellista Jorge A. Bosso del gruppo BossoConcept – grazie alle sue qualità di project e planning manager ha prodotto – e portato a termine – numerosi lavori e prime produzionii. Dal ‘92 è direttore artistico di Serate Musicali, nel 2009 ha creato il TangoFestival a Morbegno in Valtellina e nel 2013 ha creato AlpiSonanti, Festival che abbraccia l’intera Provincia di Sondrio, per la valorizzazione dei luoghi attraverso l’arte. Persuasa che l’educazione conduca verso una società dove la collaborazione sia più importante della competizione, ha dedicato una parte della sua attività alla sfera didattica. L’organizzazione di masterclass e corsi a tutti i livelli sono parte delle sue priorità. Dal 2018 è titolare della cattedra di clarinetto presso l’I.C. “P.Mascagni” di Melzo (MI). Ivana Zecca è nata in Valtellina, ha iniziato lo studio del clarinetto all’età di otto anni, ha conseguito il diploma presso il Conservatorio G. Verdi di Milano, sotto la guida del Maestro Fabrizio Meloni per poi frequentare corsi di alto perfezionamento tenuti dai Maestri Alessandro Fantini, Paolo Beltramini e Calogero Palermo. In seguito ha conseguito la laurea biennale di secondo livello, indirizzo orchestrale, presso il Conservatorio G. Nicolini di Piacenza. Ha seguito corsi di vocalità e di teatro, ha studiato musicoterapia, didattica della musica e direzione d’orchestra. Vive e lavora tra la Valtellina (SO) e Milano.

Sonia Vettorato

Si diploma in pianoforte nel 1989 sotto la guida del Maestro Maria Rosa Bodini, suona come solista e in formazioni cameristiche, contemporaneamente svolge intensa attività didattica presso Istituti musicali (Accademia Vivaldi, Al Centro della musica, Accademia Arteviva, per citarne alcuni). L'interesse e la passione per la divulgazione musicale la portano a sviluppare un cospicuo numero di progetti culturali e spettacoli anche in collaborazione con artisti di diverse discipline, tiene conferenze musicali in qualità di relatrice e di esecutrice, tiene cicli di trasmissioni radiofoniche sulla musica popolare a classica, corsi di ascolto della musica e lezioni concerto per università e comuni dell’area milanese. Ha studiato didattica e animazione musicale pertanto realizza laboratori e progetti musicali dedicati all’infanzia.

È fondatrice dell'Associazione Antares dedita a progetti artistici multidisciplinari.

Ha frequentato corsi di perfezionamento strumentale e composizione al Conservatorio di Milano con Maggi e pianoforte moderno con Jeger e Bernasconi, si esibisce regolarmente in teatri, chiese, ville e dimore storiche (Borromeo d’Adda di Senago, Ghirlanda di Cinisello, Banfi di Rho, Litta di Lainate, Rotonda Besana, Villa Ricotti Arese, Villa Borromeo d’Adda, Villa Erba di Cernobbio, Palazzo Socrea Visconti,Castello di Carimate, Palazzo delle Stelline, Palazzo Isimbardi, Palazzo Cusani, Palazzo Clerici..). Ha tenuto regolarmente concerti per la manifestazione "Romanticamente Milano" in galleria Vittorio Emanuele e preso parte alla rassegna “Donne InCanto”. Ha creato in collaborazione con altri colleghi "Il gusto della musica".

Musicamica

Associazione Musicale non a scopo di lucro. Nasce nel 2004 a Genova con l’obiettivo di divulgare la cultura musicale. www.giovannasavino.it

Giovanna Savino

Flautista genovese, Presidente dell’Associazione, vince un concorso indetto dal Comune di S. Margherita Ligure per “LA PRESENTAZIONE DEL MIGLIOR PROGETTO”. Da allora organizza i Corsi Internazionali di Alto Perfezionamento Musicale a Villa Durazzo ora alla XV edizione abbinati a SANTA FESTIVAL, rassegna di concerti anch’essa alla xv edizione.