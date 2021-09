Dante e la chiesa delle Vigne: la visita guidata

Domenica 3 ottobre alle ore 15 arriva la visita guidata "Dante e Genova".

Seguendo le tracce genovesi di Dante, ci si imbatterà nella misteriosa avventura dei fratelli Vivaldi, e negli arcani della lapide di un loro prossimo parente presso la Chiesa delle Vigne.

Si visiterà la chiesa concentrandosi in particolare sugli elementi medievali, quelli che permettono di immaginare i luoghi dove il Sommo Poeta mosse i suoi passi e da cui forse trasse ispirazione.

La vicenda dantesca sarà occasione per salire sulla cupola e sul tetto della Chiesa delle Vigne, e godere di una vista unica sui tetti del centro storico. Sembrerà di toccare con mano il campanile della chiesa, e si godrà di uno sguardo privilegiato sui suoi affreschi e sulle sue decorazioni interne.

Il percorso sarà scandito in tappe. A ogni tappa verrà raccontato cosa lega i luoghi visitati a Dante e verranno dati spunti per scattare foto; quindi verrà lasciato del tempo a disposizione per poter fotografare.

Il tour fotografico è legato al Concorso Fotografico "L'Amor patrio di Dante e Mazzini Immagini dei sec. XIII-XIV e del sec. XIX", promosso dall’Associazione "R. Aiolfi", no profit Savona, in collaborazione con il Polo della Fotografia di Genova.

Appuntamento nell'atrio del Ducale, davanti alla biglietteria, alle ore 15. Costo 15 euro, comprensivi di visita guidata e ingresso alla cupola della Chiesa delle Vigne. Prenotazione obbligatoria contattando Tiziana 349 60 44 703 – prenotazioni@discovergenoa-riviera.com.

