Daniele Silvestri in concerto al Teatro Chiesa

Il nuovo spettacolo di Daniele Silvestri sbarca a Genova al Teatro della Corte - Ivo Chiesa, giovedì 15 dicembre alle ore 21 nell'ambito del Goa Boa Festival. Cantautore introspettivo, ironico e musicalmente aperto alle contaminazioni, in grado di padroneggiare pop, reggae, funk, rap e sonorità vintage. I suoi album celebrati dalla critica e il successo di tanti brani iconici come Salirò, Il mio nemico, Cohiba, La Paranza, Argentovivo, dimostrano il suo talento nel fotografare lucidamente la realtà, facendo riflettere, emozionare e spesso ballare diverse generazioni di pubblico.

Quasi trent’anni di carriera, nove album di inediti, colonne sonore e progetti paralleli, concerti in tutta Italia e in Europa, fanno di Daniele Silvestri uno dei grandi protagonisti della musica italiana.

“Posso dirlo? Sono molto orgoglioso. E molto contento. Le scommesse erano tante e piuttosto ambiziose, qualcuno avrebbe detto suicide: trasformare un teatro in uno studio di registrazione e portarcelo in giro, proporre brani non solo inediti ma ancora in fase di scrittura, inventarne altri praticamente sul momento, creandoli dal nulla sul palco stesso e davanti al pubblico, scegliere una scaletta così intensa e particolare, raccontare così tante storie, permettersi il lusso di fare anche uno spezzone di vero teatro, dividere lo spettacolo in due atti e ritrovarsi a superare costantemente le tre ore di durata, con la sensazione che chi è davanti non se ne andrebbe mai. Il risultato – sì, adesso posso dirlo – è probabilmente lo spettacolo più bello che io abbia avuto la fortuna di realizzare fino ad oggi. E il merito, ovviamente, è di tutti quelli che sul palco e dietro il palco hanno condiviso le stesse scommesse con uguale fiducia e passione. Ma il merito è anche vostro che venite a vederci e che dimostrate col calore e la resistenza che non è vero che deve tutto essere per forza rapido e leggero”.

(Daniele Silvestri)

