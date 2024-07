Daniele Silvestri in concerto a Santa Margherita per il nuovo tour “Il cantastorie recidivo”

Santa Margherita Ligure si prepara a un altro grande appuntamento estivo: domenica 21 luglio ll'Anfiteatro Bindi arriva Daniele Silvestri, una delle figure cantautorali di riferimento nel panorama italiano. Il concerto sarà a ingresso gratuito.

Silvestri arriva in Liguria nell'ambito del nuovo tour “Il cantastorie recidivo”, che celebra i 30 anni di carriera. Dieci album di inediti, colonne sonore e progetti paralleli, concerti in tutta Italia e in Europa, il consenso della critica e il successo di tanti brani iconici come Salirò, Il mio nemico, Cohiba, La Paranza, Argentovivo fanno di Daniele Silvestri uno dei grandi protagonisti della musica italiana.

foto: fb@danielesilvestriofficial