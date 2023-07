Il Comicity Festival prosegue con “Solo” di Daniele Raco a Palazzo Rosso

La nuova edizione del Comicity Festival organizzato da Teatro Stradanuova prosegue venerdì 7 luglio al Giardino del Mentelocale Bistrot a Palazzo Rosso con “Solo” di Daniele Raco. L'amato attore e comico savonese torna dunque sul palco con un divertente spettacolo che parla di solitudine e del rapporto che ognuno ha con se stesso.

«Avete mai pensato a quanto tempo passiamo da soli? Anche se abbiamo una famiglia, degli amici o dei colleghi – racconta il protagonista – le ore nelle quali siamo soli sono tantissime. Avete mai pensato che anche nei gruppi rock più uniti e longevo uno dei momenti preferiti del concerto sono i vari “solo”? La solitudine spesso è vista come una cosa negativa e questo ben prima della devastante canzone che ne porta il titolo. Sul palco sono spesso da solo, nei viaggi in giro per spettacoli anche, sono i momenti in cui spesso si riflette. E così mi ritrovo solo a 50 anni e tanto vale fare come sempre, riderci su. Consigliato ai single, a chi aspira ad esserlo ma anche alle coppie che non vogliono ritrovarsi come me».

Biglietti

Biglietto unico: 20,00€

Gli eventi al Giardino del Mentelocale Bar Bistrot includono un aperitivo nel costo del biglietto. Sarà possibile fare aperitivo a partire dalle h. 20:00 con DJ set; alle 21:00 avranno inizio gli spettacoli e sarà possibile consumare durante la serata al proprio tavolino. Il posto per queste serate non è assegnato in fase di acquisto del biglietto, ma saranno disponibili diversi tavolini con sedute, panche e sedie da cui assistere allo spettacolo. Il contenuto del piattino aperitivo è fisso, ma il drink sarà a scelta tra birra, alcolico o analcolico. L’aperitivo sarà servito al tavolino.