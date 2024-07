Daniele Raco a Villa Imperiale con il nuovo spettacolo “Best, in un mondo di John e di Paul”

Giovedì 25 luglio 2024, alle ore 21:30, a Villa Imperiale a Genova è in programma il nuovo spettacolo del comico Daniele Raco “Best, in un mondo di John e di Paul”. L’evento fa parte della rassegna estiva del Teatro Garage “Ridere d’agosto ma anche prima”, giunta quest’anno alla 34ª edizione.

«Tutti conoscono i Beatles ma pochi sanno chi è Pete Best – spiega il comico savonese –. Egli fu il loro primo batterista e per molti rappresenta l’emblema stesso della sfortuna, lasciando la band giusto un attimo prima del successo della stessa. In realtà, la storia è un bel po’ diversa. Pete lasciò la band perché non volle adeguarsi ai cambiamenti imposti dal produttore. Vestiti, taglio dei capelli e canzoni. Inoltre, per l’enorme carisma rubava letteralmente la scena a John e Paul. Pete scelse quindi la libertà alla fama». In questo “Meglio di con inediti”, attraverso il percorso dei suoi pezzi, Daniele Raco prova a spiegare perché, dopo 33 anni di carriera “in un mondo di John e di Paul”, ostinatamente si identifichi ancora in Pete Best.

