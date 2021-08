Daniele Fabbri in "Fakeminismo" a Sestri Levante

Venerdì 27 agosto il terzo appuntamento per la rassegna Sestri StanUp che abbina spettacoli comici di stand up comedy a birrifici artigianali locali al Teatro Arena Conchiglia di Sestri Levante. Questa volta dopo Luca Ravenna e Giorgio Montanini è la volta di Daniele Fabbri e il suo nuovo live show "Fakeminismo" accompagnato dalla birra di On/Off.

"Fakeminismo" è uno spettacolo che parla di donne, viste da un uomo che vuole cambiare il suo modo di parlare delle donne.

Una riflessione comica piena di buone intenzioni ma non sappiamo se perfettamente riuscita, perché un maschio che si mette in discussione si riempie di insicurezze, che lo portano a commettere ridicoli errori da maschio.

Negare che le donne siano discriminate nella società è da ipocriti, le ragioni del femminismo sono indiscutibili, ma cosa può fare attivamente un uomo che non ha effettive posizioni di potere, non è famoso, non è un politico o un influencer, per cambiare la società? Cosa devono fare i maschi comuni nella vita di tutti i giorni?

Daniele Fabbri si interroga sapendo di non avere le risposte, perché il femminismo non può certo spiegarlo lui che è maschio. Tutto ciò che può fare è dimostrare si può ridere degli argomenti più seri senza affatto sminuirli, ma al contrario è un buon modo per riconoscere la loro importanza e condividerla con gli altri.

L'evento si svolgerà nel rispetto delle attuali normative anti-Covid, quindi potranno accedere solo i possessori di green pass.

Chi è Daniele Fabbri

Daniele Fabbri è uno stand up comedian, scrittore satirico, sceneggiatore e podcaster.Nel 2007 scopre la Standup e nel 2008 fa il suo primo monologo "Farla Franca Negando L'Evidenza". Nel 2009 è tra i fondatori di Satiriasi.

Diplomato come attore e regista presso la Scuola Internazionale di Teatro di Roma, lavora come comico e autore in televisione, teatri e club italiani.

Ha scritto svariati fumetti pubblicati da Shockdom Editore e Feltrinelli.

Ha lavorato come attore e autore per i principali programmi TV satirici e di standup comedy, tra cui Ccn con Saverio Raimondo su Comedy Central e Nemico Pubblico con Giorgio Montanini su Rai 3.

È autore e interprete del podcast satirico Contiene Parolacce, distribuito sulle principali piattaforme digitali ed è autore e co-conduttore del podcast venerdì 17 prodotto e distribuito da Audible.

Biglietti diponibili su www.thecomedyclub.it e sul sito web del comico romano (https://bit.ly/Fabbri2708GE)

Gallery



Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...