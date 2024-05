Dalla penna al pennino: i terremoti prima del sismometro

I primi, rudimentali, sismometri entrarono nella dotazione degli osservatori scientifici alla fine del 1800. È solo, però, a partire dagli anni Sessanta del 900 che la sismometria raggiunge una maturità tale da fissare la data di inizio, una sorta di anno zero, delle registrazioni sismiche. In quel periodo infatti nasce la prima rete sismometrica mondiale e si comincia a fare uso dell’elettronica. Se basassimo i calcoli di pericolosità sismica solo sulla base dei dati degli ultimi 60 anni, non avremmo conoscenza del più forte terremoto avvenuto in Italia (gennaio 1693) o del fatto che la Liguria ha subito due terremoti (1887 e 1920) di magnitudo simile a quello del Friuli del 1976. Per ovviare a questo limite la sismologia storica utilizza informazioni indirette, quindi non strumentali, per estendere indietro nel tempo le conoscenze sui terremoti, fino all’anno 1000. Questo approccio presenta indubbi vantaggi, ma introduce anche molte incertezze, che a loro volta si riflettono sulle carte di pericolosità e dunque sul patrimonio edilizio e monumentale.

Stefano Solarino, sismologo, laureato in Scienze Geologiche, Dottore di Ricerca in Geofisica. Visiting Scientist al United States Geological Survey, Ricercatore presso il Politecnico Federale di Zurigo e l’Università di Genova. Attualmente è Primo Ricercatore all'Osservatorio Nazionale Terremoti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. È fondatore e responsabile del Gruppo di Lavoro per la comunicazione della Commissione Sismologica Europea ed è membro del Consiglio Scientifico del Festival della Scienza. Ha presentato relazioni scientifiche ad invito all'Accademia delle Scienze di Pechino e all'Università di Losanna. Collabora con varie università italiane ed estere con seminari e tutorati di tesi di laurea e dottorato. La sua attività di ricerca consiste nello studio della struttura profonda della Terra attraverso la tomografia sismica e nello studio delle relazioni tra terremoti e faglie, con particolare interesse alla Liguria. Si occupa di divulgazione per il pubblico e le scuole. È autore del libro "I rischi naturali cominciano dal basso" edito nel 2016 da Liberodiscrivere.