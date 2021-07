Daisy Gala: l'artista a Campo Ligure per "Opera in piazza"

Per la prima volta in Italia la showgirl Daisy con il nuovo singolo “We danced all night”: il 17 luglio si esibirà a Campo Ligure.

Daisy, showgirl bulgara, debutta in Italia con lo spettacolo “Gala Musical” e con il promo tour del suo nuovo singolo “We danced all night”. Sono tre le tappe: Campo Ligure, Parma e Brescia.

Desislava Nikolova, nome d’arte Daisy, nota interprete di innumerevoli musical nonché solista del Teatro Musicale Nazionale di Sofia, arriva per la prima volta in Italia per un tour promozionale. La prima tappa è a Campo Ligure, sabato 17 luglio, con un’ospitata speciale all’ “Opera in Piazza”. Da lì il tour prosegue con due date del suo spettacolo “Gala Musical” a Parma, Reggia di Colorno, il 20 luglio e a Brescia, Castello di Padernello, il 22 luglio.

Grease, Cabaret, Chicago, Mamma mia, Chaplin, Cats, Fame – Saranno famosi, sono soltanto alcuni tra i musical dai quali sono tratte le canzoni che andranno in scena al “Gala Musical“: brani che hanno fatto la storia di questo genere, cantati dal vivo e danzati da Daisy con i ballerini di “Arp Dance Company“e le coreografie di Annarita Possezzere.

«Per me è una grande gioia e un onore poter far parte della scena musicale Italiana. – commenta Daisy – Sono stata in Italia molte volte e ho osservato come il mio affetto per tutto qui stesse crescendo ogni volta più intensamente. La lingua, la cultura, il cibo, la musica: queste cose sono diventate per me sinonimo della parola “amore”. Forse non è un caso che la mia carriera musicale sia cominciata anni fa proprio grazie a un brano italiano, la canzonetta “Santa Lucia” dalla commedia “Gl’innamorati” di Carlo Goldoni».

In questi tre speciali appuntamenti, Daisy presenterà il suo nuovo singolo “We danced all night” uscito venerdì 9 Luglio 2021 in radio, sulle piattaforme streaming e in digital download. La canzone, dal ritmo incalzante, è scritta per l’avvolgente voce di Daisy da Davide e Lorenzo Moriconi, prodotto e arrangiato da Lorenzo Moriconi (etichetta The Spaceman Music). Il singolo fa parte del primo EP della artista, in uscita entro la fine dell’anno.

«La canzone “We danced all night” è stata realizzata in un contesto di amore e fiducia, e spero che possa colpire con la sua energia positiva. Questo brano rappresenta un nuovo capitolo nella mia espressione artistica: poter ampliare il raggio della mia attività, portando la mia voce oltre il palcoscenico raggiungendo così più persone ancora, è una cosa che mi rende molto felice perché credo che la musica abbia un effetto terapeutico sull’animo umano, fondamentale per la qualità della nostra vita. – afferma Daisy – “We danced all night” è Felicità la quale vorrei condividere con le persone e sono emozionata di presentarla per la prima volta dal vivo proprio al pubblico italiano».

Cantante, attrice e ballerina: Daisy, pseudonimo di Desislava Nikolova, è una showgirl a tutto tondo. Nata in Bulgaria in una famiglia di musicisti, si è avvicinata alla musica sin da piccola grazie al padre batterista e al fratello fonico. Il suo percorso inizia da ballerina in uno dei gruppi di danza moderna più noti del paese “Diva Ballet” con il quale si esibisce per più di 10 anni, mentre nello stesso tempo mantiene un’attività professionale nell’aviazione business. Successivamente decide di cambiare rotta in modo significativo consolidando le sue doti artistiche attraverso gli studi universitari in Recitazione Teatrale presso la New Bulgarian University, dove studia anche teatrodanza e canto lirico. Qui perfeziona la sua tecnica ed espressione musicale. Nel 2015, lo spettacolo prende parte integrante della vita di Daisy che diviene solista del Teatro Musicale Nazionale “Stefan Makedonski” di Sofia e in seguito si esibirà nelle più importanti produzioni musical e operetta del paese: Satin (Moulin Rouge), Velma Kelly (Chicago), Stasi (La principessa della ciarda), Hedda Hopper (Chaplin), Hodel (Il violinista sul tetto) sono soltanto alcuni tra i numerosi ruoli che Daisy ha animato negli ultimi anni. È attualmente impegnata nell’interpretazione di Sheila Franklin nella première del musical “Hair”, prodotto dal Teatro dell’Opera di Varna.

Il suo desiderio di affermazione artistica sfocia nel 2021 in un debutto discografico: il brano dance “We danced all night”, in distribuzione dal 9 luglio 2021, è il primo singolo del suo EP atteso il prossimo autunno. Nella seconda metà di luglio Daisy sarà in Italia per un tour promozionale.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...